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YKS tercih kodu nedir? 2022 YKS tercih adı ve tercih kodu nasıl bulunur? 2022 üniversite tercih kılavuzu!

27.07.2022 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS tercih kodu, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tercih sürecinin başladığını belirterek tercih kılavuzunun yayımlandığını duyurmasının ardından merak konusu oldu. Üniversite sınavına giren kişiler, tercih edebilecekleri bölümleri belirleyip, bu programları kodları, isimleri, bağlı oldukları üniversite ve fakülteleri belirledikleri sıraya göre yazacak. Peki YKS tercih kodu nedir? 2022 YKS tercih adı ve tercih kodu nasıl bulunur? Ayrıntılar haberimizde...

YKS tercih kodu nedir? 2022 YKS tercih adı ve tercih kodu nasıl bulunur? 2022 üniversite tercih kılavuzu!

2022 YKS tercih sürecinin başlaması ile birlikte çok sayıda konu merak konusu oldu. Bunlardan biri de gitmek istedikleri okul ve bölümlere ilişkin kılavuzu inceleyen adayların tercih kodunu nasıl bulacakları oldu. Vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki YKS tercih kodu nedir? 2022 YKS tercih adı ve tercih kodu nasıl bulunur? Ayrıntılar haberimizde...

YKS TERCİH KODU NEDİR 2022?

Tercih kodu, tercih edilecek olan üniversitenin bölümün koduna denilmektedir.

Her üniversitenin isminden sonra bu üniversitede bulunan programların kodları, bu programların isimleri bulunmaktadır.

TERCİH KODU NASIL BULUNUR?

Tercih kodunun nasıl bulunacağı merak konusu oldu. ÖSYM tarafından yayımlanan üniversite tercih kılavuzunda üniversite bölümleri, taban puanları kısmında bölümlerin kodları yer almaktadır.

Yayınlanan tablo-3 ve tablo-4'te üniversiteye yerleştirme yapılacak programların kodları ilk sütunda bulunmaktadır.

Tercihte bulunacak kişiler, puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde bulundurarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyecekler. Yalnızca tercih yapılacak tablolardan olmak koşuluyla girmek istenen yükseköğretim programlarını belirleyip, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adları tercih sırasına göre yazılacak.

YERLEŞTİRME PUANI NEDİR?

YKS ile üniversite tercihinde bulunurken "Yerleştirme Puanları" esas alınacak olup "Sınav puanları" kısmında bulunan rakamlar, alınan ham puanı göstermektedir. YKS sonuçlarında yerleştirme puanları ve başarı sıralamaları, tercihlerde etkili olacaktır.

EK PUANLI YERLEŞTİRME NE DEMEK?

Ek puanlı yerleştirme hakkı meslek lisesi mezunlarına tanınan bir puan türüdür.

Ek puanlı sonuç hesaplanırken öğrencinin okuduğu lise ve bölümle ilgili tercihler yapması hâlinde sahip olacağı puan türü, yalnızca öğrencinin okuldan alacağı puan yalnızca okunan bölümle alakalı tercihler yapmasıyla kullandırılır.

Örneğin öğrenci, meslek lisesinden, inşaat bölümünden mezunsa, işletme seçmesi hâlinde bu puandan faydalanamaz.

Adayın lisede okuduğu bölümle paralel bir üniversite bölümü seçmesi halinde ek puan devreye girer. Buna en güzel örneklerden biri, lisede elektrik alanında eğitim gören bir öğrencinin üniversitede elektrik mühendisliği bölümünü seçmesi halinde ek puan almasıdır.

HAM PUAN NE DEMEK?

Ham puan, üniversite sınavı da dahil olmak üzere adayın bir testte elde ettiği ve üzerine okul puanı veya ek puanlar eklenmemiş sonucu kesin olmayan puan türüdür. Ham puan, sınav sonucuna okul puanı eklenmemiş hâlidir.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 - 5 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar, http://osym.gov.tr adresinden işlemlerini gerçekleştirecek.

YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz ÖSYM'den bir açıklama yapılmadı.

YKS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

ÖSYM, YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu internet sitesinde paylaştı.

Adaylar, toplam 24 tercihte bulunabilecek.

YKS TERCİH KILAVUZU VE ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

2022-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/TERC%C4%B0H/tkilavuz27072022.pdf

Tablo-3:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/TERC%C4%B0H/Tablo3_27072022.xls

Tablo-4:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/TERC%C4%B0H/Tablo4_27072022.xls

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