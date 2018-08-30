YKS tercih sonuçları açıklandı! İşte YKS yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası

Bu öğretim yılında ilk kez uygulanan yeni üniversiteye girişi sınavı sisteminde yani YKS’de tercih sonuçları aşamasına gelindi. Öğrenciler sınav sonuçları ile öğrendikleri puanlarına göre üniversite ve yüksek öğretim veya ön lisans programları arasından tercih yaptılar. Tercih sürecinin bitiminden bu yana da ÖSYM’nin yerleştirme işlemlerini sonlandırmasını bekliyorlardı. Sonunda ÖSYM’nin YKS tercih sonuçları açıklaması yapacağı güne gelindi. ÖSYM gündüz saatlerini beklemeden 31 Ağustos Cuma günü 00.01'de YKS yerleştirme sonuçları sorgulama sayfasını adayların erişimine açtı!

YKS TERCİH SONUÇLARI

ÖSYM, aşağıdaki adresten ulaşabileceğiniz sonuç açıklama sistemi üzerinden adayların YKS tercih sonuçlarını ilan etti. Söz konusu sayfada T.C. kimlik numaranız ve aday şifreniz ile YKS yerleştirme sonucunuzu sorgulayabilirsiniz.

YKS tercih sonuçları için tıklayınız

ÜNİVERSİTE KAYITLARI EYLÜL'DE

YKS 2018 tercih kılavuzunda verilen bilgilere göre ek yerleştirme sürecinin ardından 3-7 Eylül tarihleri arasında üniversitelere kayıtlar yapılacak.