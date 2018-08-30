YKS tercih sonuçları açıklandı! İşte YKS yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası

Bu öğretim yılında ilk kez uygulanan yeni üniversiteye girişi sınavı sisteminde yani YKS’de tercih sonuçları aşamasına gelindi. Öğrenciler sınav sonuçları ile öğrendikleri puanlarına göre üniversite ve yüksek öğretim veya ön lisans programları arasından tercih yaptılar. Tercih sürecinin bitiminden bu yana da ÖSYM’nin yerleştirme işlemlerini sonlandırmasını bekliyorlardı. Sonunda ÖSYM’nin YKS tercih sonuçları açıklaması yapacağı güne gelindi. ÖSYM gündüz saatlerini beklemeden 31 Ağustos Cuma günü 00.01'de YKS yerleştirme sonuçları sorgulama sayfasını adayların erişimine açtı!
ÖSYM, aşağıdaki adresten ulaşabileceğiniz sonuç açıklama sistemi üzerinden adayların YKS tercih sonuçlarını ilan etti. Söz konusu sayfada T.C. kimlik numaranız ve aday şifreniz ile YKS yerleştirme sonucunuzu sorgulayabilirsiniz.
YKS tercih sonuçları için tıklayınız
ÜNİVERSİTE KAYITLARI EYLÜL'DE
YKS 2018 tercih kılavuzunda verilen bilgilere göre ek yerleştirme sürecinin ardından 3-7 Eylül tarihleri arasında üniversitelere kayıtlar yapılacak.
YKS sonuçlarının 31 Temmuz'da ilan edilmesini takiben öğrenciler AİS üzerinden üniversite ve bölüm tercihi yapmaya başlayacaklar. Yerleştirme sonuçları da ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresindeki Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden verilecek.
Asıl yerleştirme sonuçlarının ilanından sonra da ek yerleştirme süreci başlayacak. Yükseköğretim programlarına kayıtlarda 3-7 Eylül arasında gerçekleştirilecek.
YERLEŞTRİRME SONUCUNA NASIL İTİRAZ EDİLİR?
Sınav ve yerleştirme sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklandıktan sonra 10 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra başlamak üzere) Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak Merkezimize başvurmalıdır. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde (sınav tarihinden bir gün sonra başlamak üzere) aynı şekilde yapılmalıdır. Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük dava açma süresini durdurmaz. Adayların inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi 6028011-5229 numaralı hesabına (IBAN NO: TR 390001002533060280115229) gerekli ücreti yatırdıklarını gösteren dekontunu dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir (Bu hesaba sınav ücretleri kesinlikle yatırılmamalıdır.). Dilekçe,
ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılmalıdır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınır.
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