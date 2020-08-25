YKS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM Başkanı duyurdu! YKS tercih sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak?

YKS tercih sonuçları, üniversite adayları tarafından merakla bekleniyor. Konuyla ilgili yetkililerin yapacağı açıklamalar takip ediliyor. Pandemi nedeniyle üniversitelerin eğitime başlayacağı tarih ve kayıt tarihleri de merak edilenler arasında. Peki, YKS tercih sonuçları 2020 açıklandı mı? ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından yapılan açıklama tüm üniversite adaylarının heyecanlanmasına neden oldu. YKS tercih sonuçları ne zaman 2020? İşte YKS tercih sonuçları açıklanma tarihi...

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Üniversite adayları çıkan her haber ve yapılan her paylaşım sonrası YKS tercih sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. YKS tercih sonuçları 2020 yılı için henüz ÖSYM tarafından resmi olarak açıklanmadı. Ancak konuyla ilgili ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapılan açıklamalar merak uyandırdı. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS TERCİH SONUÇLARI 2020 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite adaylarının cevap aradığı YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2020 sorusu için henüz net bir açıklama bulunmasa da ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’ün yaptığı açıklamalar sonuçların kısa bir süre sonra açıklanacağına işaret etti. ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarının açıklanacağını belirtti. YKS tercih sonuçları için üniversite adayları ve velileri bu hafta içerisinde yapılacak açıklamayı beklemeye başladı. Aygün tarafından yapılan açıklamalara göre 2020 YKS yerleştirme işlemleri için kontroller devam ediyor. YKS tercih sonuçlarının en geç 31 Ağustos tarihine kadar açıklanması bekleniyor.