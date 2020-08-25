YKS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM Başkanı duyurdu! YKS tercih sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak?

YKS tercih sonuçları, üniversite adayları tarafından merakla bekleniyor. Konuyla ilgili yetkililerin yapacağı açıklamalar takip ediliyor. Pandemi nedeniyle üniversitelerin eğitime başlayacağı tarih ve kayıt tarihleri de merak edilenler arasında. Peki, YKS tercih sonuçları 2020 açıklandı mı? ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından yapılan açıklama tüm üniversite adaylarının heyecanlanmasına neden oldu. YKS tercih sonuçları ne zaman 2020? İşte YKS tercih sonuçları açıklanma tarihi...
Üniversite adayları çıkan her haber ve yapılan her paylaşım sonrası YKS tercih sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. YKS tercih sonuçları 2020 yılı için henüz ÖSYM tarafından resmi olarak açıklanmadı. Ancak konuyla ilgili ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapılan açıklamalar merak uyandırdı. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Üniversite adaylarının cevap aradığı YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2020 sorusu için henüz net bir açıklama bulunmasa da ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’ün yaptığı açıklamalar sonuçların kısa bir süre sonra açıklanacağına işaret etti. ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarının açıklanacağını belirtti. YKS tercih sonuçları için üniversite adayları ve velileri bu hafta içerisinde yapılacak açıklamayı beklemeye başladı. Aygün tarafından yapılan açıklamalara göre 2020 YKS yerleştirme işlemleri için kontroller devam ediyor. YKS tercih sonuçlarının en geç 31 Ağustos tarihine kadar açıklanması bekleniyor.
Üniversite adayları tarafından YKS tercih sonuçlarına nasıl bakılır sorusuna da yanıt aranıyor. YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı sonuc.osym.gov.tr internet adresinde yer alacak. Sonuçlar için ayrıca bir belge basılmayacak ve adayların adreslerine gönderim yapılmayacak. ÖSYM resmi internet sayfasındaki duyuru ve sonuç bilgileri adaylar için tebliğ hükmünde olacak.
Adaylar tarafından üniversite kayıtları ne zaman 2020 sorusuna da cevap aranıyor. Açıklanacak olan YKS sonuçlarına göre herhangi bir programa kayıt yapma hakkı kazanmış olan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos 2020 ile 4 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Elektronik kayıtlar da 29 Ağustos 2020 ile 2 Eylül 2020 tarihleri arasında olacak. Üniversite adayları tarafından YKS ek tercihleri ne zaman sorusuna da yanıt aranıyor. Konuyla ilgili ÖSYM tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak geçtiğimiz sene YKS tercih sonuçları 6 Ağustos 2019 tarihinde açıklanmıştı. Buna bağlı olarak YKS ek tercihleri de 5 Eylül 2019 ile 11 Eylül 2019 tarihlerinde yapılmıştı.
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