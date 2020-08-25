HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. YKS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM Başkanı duyurdu! YKS tercih sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak?

YKS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM Başkanı duyurdu! YKS tercih sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM HABERLERİ  | 25.08.2020 10:26 | Son Güncelleme

Üniversite adayları tarafından YKS tercih sonuçları merakla araştırılıyor. Şimdi, tüm öğrenciler ve velilerin YKS tercih sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM Başkanı konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Peki, YKS tercih sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? Üniversite kayıtları ne zaman 2020? İşte YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı…

YKS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM Başkanı duyurdu! YKS tercih sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak?

YKS tercih sonuçları, üniversite adayları tarafından merakla bekleniyor. Konuyla ilgili yetkililerin yapacağı açıklamalar takip ediliyor. Pandemi nedeniyle üniversitelerin eğitime başlayacağı tarih ve kayıt tarihleri de merak edilenler arasında. Peki, YKS tercih sonuçları 2020 açıklandı mı? ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından yapılan açıklama tüm üniversite adaylarının heyecanlanmasına neden oldu. YKS tercih sonuçları ne zaman 2020? İşte YKS tercih sonuçları açıklanma tarihi...

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Üniversite adayları çıkan her haber ve yapılan her paylaşım sonrası YKS tercih sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. YKS tercih sonuçları 2020 yılı için henüz ÖSYM tarafından resmi olarak açıklanmadı. Ancak konuyla ilgili ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapılan açıklamalar merak uyandırdı. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS TERCİH SONUÇLARI 2020 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite adaylarının cevap aradığı YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2020 sorusu için henüz net bir açıklama bulunmasa da ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’ün yaptığı açıklamalar sonuçların kısa bir süre sonra açıklanacağına işaret etti. ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarının açıklanacağını belirtti. YKS tercih sonuçları için üniversite adayları ve velileri bu hafta içerisinde yapılacak açıklamayı beklemeye başladı. Aygün tarafından yapılan açıklamalara göre 2020 YKS yerleştirme işlemleri için kontroller devam ediyor. YKS tercih sonuçlarının en geç 31 Ağustos tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA

Üniversite adayları tarafından YKS tercih sonuçlarına nasıl bakılır sorusuna da yanıt aranıyor. YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı sonuc.osym.gov.tr internet adresinde yer alacak. Sonuçlar için ayrıca bir belge basılmayacak ve adayların adreslerine gönderim yapılmayacak. ÖSYM resmi internet sayfasındaki duyuru ve sonuç bilgileri adaylar için tebliğ hükmünde olacak.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK 2020?

Adaylar tarafından üniversite kayıtları ne zaman 2020 sorusuna da cevap aranıyor. Açıklanacak olan YKS sonuçlarına göre herhangi bir programa kayıt yapma hakkı kazanmış olan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos 2020 ile 4 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Elektronik kayıtlar da 29 Ağustos 2020 ile 2 Eylül 2020 tarihleri arasında olacak. Üniversite adayları tarafından YKS ek tercihleri ne zaman sorusuna da yanıt aranıyor. Konuyla ilgili ÖSYM tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak geçtiğimiz sene YKS tercih sonuçları 6 Ağustos 2019 tarihinde açıklanmıştı. Buna bağlı olarak YKS ek tercihleri de 5 Eylül 2019 ile 11 Eylül 2019 tarihlerinde yapılmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kural çiğnediler! Eski Survivor yarışmacısı panikten yüzünü kapadı Kural çiğnediler! Eski Survivor yarışmacısı panikten yüzünü kapadı
Islak hamburger nasıl yapılır? Islak hamburger tarifi nedir?Islak hamburger nasıl yapılır? Islak hamburger tarifi nedir?
MSÜ sınav sonuçları açıklandıMSÜ sınav sonuçları açıklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan: Yenileceksiniz, öyleyse şerefinizle yenilin be
Erdoğan: Yenileceksiniz, öyleyse şerefinizle yenilin be
Ödül paylaşımı oğlunu kızdırdı
Ödül paylaşımı oğlunu kızdırdı
Genç kıza taciz girişimi kamerada! Önce öpmek istedi sonra...
Genç kıza taciz girişimi kamerada! Önce öpmek istedi sonra...
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
Müjdenin ardından evini 745 bin liraya satılığa çıkardı
Müjdenin ardından evini 745 bin liraya satılığa çıkardı
Pes artık! Çocukla birlikte müstehcen fotoğraflar paylaştı ve...
Pes artık! Çocukla birlikte müstehcen fotoğraflar paylaştı ve...
İlginizi Çekebilir
ÖSYM Başkanı açıkladı! İşte YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih!
ÖSYM Başkanı açıkladı! İşte YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih!
Üniversiteler Eylül'de açılacak mı?
Üniversiteler Eylül'de açılacak mı?
MEB öğretmen ilişik kesme nasıl yapılır?
MEB öğretmen ilişik kesme nasıl yapılır?
YKS 2020 sonuçları açıklandı!
YKS 2020 sonuçları açıklandı!
Bakan Selçuk açıkladı! Okullar açılacak mı?
Bakan Selçuk açıkladı! Okullar açılacak mı?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MEB, özür durumu tayinleri açıklandı! Öğretmenlerin özür durumu tayin sonuçları sorgulama ekranı!
MEB, özür durumu tayinleri açıklandı!
MSÜ sınav sonuçları açıklandı
MSÜ sınav sonuçları açıklandı
YKS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM Başkanı açıkladı! İşte YKS tercih sonuçları açıklanma tarihi!
YKS tercih sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?
Ziya Selçuk'tan kritik 'uzaktan eğitim' açıklaması
Bakan Selçuk'tan kritik 'uzaktan eğitim' açıklaması
MEB, LGS kapsamında ikinci nakil sonuçlarını açıkladı
LGS nakil sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanı Aygün açıkladı! 2020 YKS tercih sonuçları açıklanıyor mu? İşte üniversite tercih sonuçları açıklama tarihi!
ÖSYM Başkanı açıkladı! İşte YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.