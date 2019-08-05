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YKS tercih sonuçları Bayram öncesinde açıklanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 00:30 | Son Güncelleme

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının Kurban Bayramı öncesinde açıklanacağını belirtti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, ÖSYM ve YKS’ye ilişkin sosyal medya paylaşımlarının gündeme gelmesi üzerine Twitter hesabı üzerinden paylaşım yaptı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, "Ülkemizin geleceği siz gençlerimiz için hiç durmadan çalışıyoruz. Sonuçları da bayramdan önce açıklayacağız" dedi.

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