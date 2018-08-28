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YKS tercih sonuçları için gözler ÖSYM'de! Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM HABERLERİ  | 28.08.2018 08:28 | Son Güncelleme

Üniversite adayları, YKS tercih sonuçlarının açıklanması için ÖSYM'den gelecek haberi bekliyor. Bayramdan sonra açıklanması beklenen üniversite tercih sonuçları için ÖSYM başkanı kesin bir tarih vermişti. Fakat adaylar, bir umutla sonuçların açıklanmasının erkene alınabileceğini düşünüyorlar. Üniversite tercihleri 7-14 Ağustos tarihleri arasında yapılmıştı. YKS sonuçları, kontenjan durumu ve üniversite sıralamasına bakılarak yapılan YKS üniversite tercihleri sonuçları ne zaman belli olacak?

YKS tercih sonuçları için gözler ÖSYM'de! Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS tercih yerleştirme sonuçları için üniversite adaylarının gözleri ÖSYM sınav sonuç sayfasında. YKS sonuçları açıklanması sonrasında ÖSYM tarafından belirlenen 7-14 Ağustos tarihleri arasında üniversite tercihleri alınmıştı. Adaylar, TYT, AYT, YDT sınavlarından aldıkları sonuçları ile birlikte girmek istedikleri bölümlere göre tercihlerini yaptılar. Bunun için ise bölümlerin kontenjanlarına, sıralamaya ve başarı sırası gibi kriterler göz önüne alınarak yapıldı. Peki ÖSYM, 2018 YKS üniversite tercih sonuçlarını ne zaman açıklayacak?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS yerleştirme sonuçları için üniversite adaylarının beklentisi bayram sonrasında yani 27 Ağustos Pazartesi günü. Fakat konu ile ilgili olarak ÖSYM Başkanı Mahmut Özer, YKS yerleştirme sonuçlarının 31 Ağustos'ta açıklanacağını bildirdi.

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULACAKTIR?

YKS Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

ÖSYM Başkanı Mahmut Özer, üniversite tercihlerinin 7-14 Ağustos'ta yapılacağını belirterek, "ÖSYM tarafından tercih süreciyle ilgili bilgilendirmeler sürekli yapılacak. Ayrıca tercihlerle ilgili sıkça sorulan sorular ve cevaplarını da paylaşacağız. Adayların tercih işlemleri bittikten sonra yerleştirme işlemlerine başlayacağız. Yerleştirme sonuçları, 31 Ağustos'ta açıklanacak. Yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra yükseköğretim kurumlarına kayıtlar 3-7 Eylül'de yapılacak." dedi.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul
adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

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