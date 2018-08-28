YKS tercih sonuçları için gözler ÖSYM'de! Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS tercih yerleştirme sonuçları için üniversite adaylarının gözleri ÖSYM sınav sonuç sayfasında. YKS sonuçları açıklanması sonrasında ÖSYM tarafından belirlenen 7-14 Ağustos tarihleri arasında üniversite tercihleri alınmıştı. Adaylar, TYT, AYT, YDT sınavlarından aldıkları sonuçları ile birlikte girmek istedikleri bölümlere göre tercihlerini yaptılar. Bunun için ise bölümlerin kontenjanlarına, sıralamaya ve başarı sırası gibi kriterler göz önüne alınarak yapıldı. Peki ÖSYM, 2018 YKS üniversite tercih sonuçlarını ne zaman açıklayacak?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS yerleştirme sonuçları için üniversite adaylarının beklentisi bayram sonrasında yani 27 Ağustos Pazartesi günü. Fakat konu ile ilgili olarak ÖSYM Başkanı Mahmut Özer, YKS yerleştirme sonuçlarının 31 Ağustos'ta açıklanacağını bildirdi.

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULACAKTIR?

YKS Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.