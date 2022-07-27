YKS tercih sonuçlarının ne zaman belli olacağı, 27 Temmuz 2022 Çarşamba gününün üniversite tercih sürecinin ilk günü olması sebebiyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama moıtorlarında konuya ilişkin sorgulama yapmaya başladı. Peki YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercih sonuçları kaç günde açıklanır, hangi gün belli olur? Ayrıntılar haberimizde...

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 - 5 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar, http://osym.gov.tr adresinden işlemlerini gerçekleştirecek.

YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz ÖSYM'den bir açıklama yapılmadı.

ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI KAÇ GÜNDE AÇIKLANIR?

5 Ağustos 2022 tarihinde tamamlanacak tercih işlemleri sonrası sonuçlar açıklanacak.

ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLUR?

Konu ile ilgili açıklama geldiği takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

YKS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

ÖSYM, YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu internet sitesinde paylaştı.

Adaylar, toplam 24 tercihte bulunabilecek.

YKS TERCİH KILAVUZU VE ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından ön bilgilendirme amaçlı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları kılavuzu yayımlandı.

Asıl tercih kılavuzunun bu hafta içerisinde ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor.

İşte ÖSYM tarafından yayımlanan Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları kılavuzu:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/kontkilavuz19072022.pdf

2 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI

2 yıllık lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

4 YILLIK LİSANS BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI

4 yıllık lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.



