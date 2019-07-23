HABER

YKS tercih sonuçları ne zaman ilan edilecek?

EĞİTİM HABERLERİ  | 23.07.2019 15:11 | Son Güncelleme

Üniversite tercih dönemi başladı. YKS adayları aldıkları puanlara göre üniversite ve bölüm tercihi yapıyorlar. Peki tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Yani adaylar üniversite kazanıp kazanmadıklarını, kazandılarsa hangi üniversiteye gideceklerini ne zaman öğrenebilecekler?

YKS tercih sonuçları ne zaman ilan edilecek?

Üniversiteye giriş maratonunda sona yaklaşıyoruz. Yarışın son etabı öncesinde adaylar sınavdan aldıkları puana göre tercih işlemlerine başladılar. Doğal olarak tercih işlemlerini bitiren adaylar YKS tercih sonuçları yani yerleştirme sonuçları ne zaman ilan edilecek merak ediyorlar?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takviminde sınavlara başvuru ve sınav sonuç tarihleri hakkında bilgilere yer veriyor. Ancak yerleştirme gibi işlemlerin sonuçlarına dair bir veri paylaşmıyor. Yani henüz 29 Temmuz Pazartesi günü bitecek tercih süreci sonrası yerleştirme sonuçlarının ne zaman ilan edileceği belli değil. ÖSYM’den gelece açıklamaları haberlerimizden takip edebilirsiniz.

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi üniversite tercih sonuçları ÖSYM’nin sonuç açıklama üzerinden sorgulanabilecek. Adaylar sonu.osym.gov.tr adresine girerek bir üniversite kazanıp kazanmadıklarını sorgulayabilecekler.

EK YERLEŞTİRME FIRSATI

Üniversite maratonun sonu yerleştirme sonuçlarının ilanı kabul edilmektedir ama bu maratonun uzatmaları da var. Yerleştireler sonrası boş kalan kontenjanlara adaylar başvuru yapabilecekler. Tabii merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

Ek yerleştirmede, ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak. Ek yerleştirme tercih ücreti 20 lira olacak. ÖSYM Yönetim Kurulunun Ocak 2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacak.

Hayatınızın en önemli tercihini yapmadan önce bilmeniz gerekenlerHayatınızın en önemli tercihini yapmadan önce bilmeniz gerekenler
Eğitim, sağlık ve sigorta sektörü öğretmenler için bir araya geldiEğitim, sağlık ve sigorta sektörü öğretmenler için bir araya geldi
“Başarı puanına ve isteklerinize göre tercih yapın”“Başarı puanına ve isteklerinize göre tercih yapın”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yks tercih sonuçları Yerleştirme Sonuçları

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

Emeklilerin maaş farkı ödeme tarihi belli oldu

Emeklilerin maaş farkı ödeme tarihi belli oldu

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

Hande Ataizi canlı yayında itiraf etti!

Hande Ataizi canlı yayında itiraf etti!

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Türk savunma şirketleri dünya listesinde

Türk savunma şirketleri dünya listesinde

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

MEB’den yönetmelik değişikliği! İlk ve ortaokullarda yeni dönem

MEB’den yönetmelik değişikliği! İlk ve ortaokullarda yeni dönem

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Okullarda yeni dönem! Bakanlık hazırladı

Okullarda yeni dönem! Bakanlık hazırladı

5. sınıf kayıt başvuru işlemleri başladı

5. sınıf kayıt başvuru işlemleri başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları açıklandı

Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı

Son dakika: LGS'de boş kontenjanlar ve taban puanları açıklandı

LGS'de boş kontenjanlar ve taban puanları açıklandı

YKS Tercih kılavuzu 2019 ile üniversite tercihi nasıl yapılacak? YKS tercih dönemi başlıyor!

Üniversite tercih dönemi başlıyor

Nakil başvurusu ne zaman yapılacak? Boş kontenjanlar e-okul'da!

Nakil başvurusu ne zaman yapılabilecek?

Son dakika: LGS birinci yerleştirme sonuçları açıklandı

LGS birinci yerleştirme sonuçları açıklandı

E okul VBS girişi nasıl yapılır? E okul veli bilgilendirme sistemi nasıl açılır?

E okul VBS girişi nasıl yapılır? E okul veli bilgilendirme sistemi nasıl açılır?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.