YKS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak? YKS yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası ne zaman açılacak?

Bu öğretim yılında ilk kez uygulanan yeni üniversiteye girişi sınavı sisteminde yani YKS’de tercih sonuçları aşamasına gelindi. Öğrenciler sınav sonuçları ile öğrendikleri puanlarına göre üniversite ve yüksek öğretim veya ön lisans programları arasından tercih yaptılar. Tercih sürecinin bitiminden bu yana da ÖSYM’nin yerleştirme işlemlerini sonlandırmasını bekliyorlar. Sonunda ÖSYM’nin YKS tercih sonuçları açıklaması yapacağı güne gelindi. Peki YKS yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası saat kaçta erişime açılacak?

YKS TERCİH SONUÇLARI SAAT KAÇTA NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

ÖSYM, tercihler ve puan sıralaması doğrultusunda yaptığı yerleştirmelerin sonuçlarını bugün (31 Ağustos 2018 ) saat 23.59’a kadar açıklayacak. Yani ÖSYM, henüz YKS yerleştirme sonuçları sorgulama sayfasının tam olarak hangi saatte ve dakikada açılacağını belirtmedi. Sonuçların gecikmesi ve buna bağlı olarak sosyal medyada tepkilerin yükselmesi durumunda ÖSYM’den bir açıklama beklenebilir. Peki sonuçlar nereden nasıl öğrenilecek? Öğrenciler YKS tercih sonuçları ÖSYM’nin resmi sitesi osym.gov.tr ve sonuc.osym.gov.tr sitelerinden öğrenebilecek. Aşağıdaki adresten ÖSYM’nin sonuç açıklama sistemine erişebilirsiniz.