YKS tercih sonuçları yarın saat kaçta açıklanacak?

Geçtiğimiz günlerde YKS puanlarını öğrenen öğrenciler üniversiteler ve yüksek öğretim ile önlisans programları içinden tercih yaptılar. Sıra öğrencilerin tercihleri ve puanlarına göre yerleştirmelerine geldi. ÖSYM yarın yani 31 Ağustos Cuma günü YKS tercih sonuçları sorgulama sayfasını adayların erişimine açacak. Böylece adaylar hangi üniversiteye kayıt hakkı kazandıklarını öğrenecekler. Kimisi sevinecek kimisi üzülecek. Peki YKS tercih sonuçları saat kaçta ilan edilecek? İşte detaylar...

YKS SONUÇLARI SAAT KAÇTA NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

ÖSYM, tercihler ve puan sıralaması doğrultusunda yaptığı yerleştirmelerin sonuçlarını yarın saat 23.59’a kadar açıklayacak. Yani ÖSYM henüz YKS tercih sonuçları sorgulama sayfasının tam olarak hangi saatte ve dakikada açılacağını belirtmedi. Yarın sonuçların gecikmesi ve buna bağlı olarak sosyal medyada tepkilerin yükselmesi durumunda ÖSYM’den bir açıklama beklenebilir. Peki sonuçlar nereden nasıl öğrenilecek. Öğrenciler YKS tercih sonuçları ÖSYM’nin resmi sitesi osym.gov.tr ve sonuc.osym.gov.tr sitelerinden öğrenebilecek. Aşağıdaki adresten ÖSYM’nin sonuç açıklama sistemine erişebilirsiniz.