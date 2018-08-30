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YKS tercih sonuçları yarın saat kaçta açıklanacak?

EĞİTİM HABERLERİ  | 30.08.2018 09:16 | Son Güncelleme

YKS tercih sonuçları için artık çok az bir zaman kaldı. Yarın ÖSYM, Türkiye’nin dört bir köşesindeki üniversitede adaylarının ve velilerinin beklediği açıklamayı yapacak; YKS tercih sonuçlarını ilan edecek. Peki öğrenciler tercih sonuçlarını saat kaçta yapacak? ÖSYM, açıklama yaprı mı? İşte YKS tercih sonuçları ile ilgili merak edilenler...

YKS tercih sonuçları yarın saat kaçta açıklanacak?

Geçtiğimiz günlerde YKS puanlarını öğrenen öğrenciler üniversiteler ve yüksek öğretim ile önlisans programları içinden tercih yaptılar. Sıra öğrencilerin tercihleri ve puanlarına göre yerleştirmelerine geldi. ÖSYM yarın yani 31 Ağustos Cuma günü YKS tercih sonuçları sorgulama sayfasını adayların erişimine açacak. Böylece adaylar hangi üniversiteye kayıt hakkı kazandıklarını öğrenecekler. Kimisi sevinecek kimisi üzülecek. Peki YKS tercih sonuçları saat kaçta ilan edilecek? İşte detaylar...

YKS SONUÇLARI SAAT KAÇTA NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

ÖSYM, tercihler ve puan sıralaması doğrultusunda yaptığı yerleştirmelerin sonuçlarını yarın saat 23.59’a kadar açıklayacak. Yani ÖSYM henüz YKS tercih sonuçları sorgulama sayfasının tam olarak hangi saatte ve dakikada açılacağını belirtmedi. Yarın sonuçların gecikmesi ve buna bağlı olarak sosyal medyada tepkilerin yükselmesi durumunda ÖSYM’den bir açıklama beklenebilir. Peki sonuçlar nereden nasıl öğrenilecek. Öğrenciler YKS tercih sonuçları ÖSYM’nin resmi sitesi osym.gov.tr ve sonuc.osym.gov.tr sitelerinden öğrenebilecek. Aşağıdaki adresten ÖSYM’nin sonuç açıklama sistemine erişebilirsiniz.

YKS tercih sonuçları için tıklayınız (31 Ağustos)

KAYITLAR EYLÜL'DE

YKS 2018 tercih kılavuzunda verilen bilgilere göre ek yerleştirme sürecinin ardından 3-7 Eylül tarihleri arasında üniversitelere kayıtlar yapılacak.

YERLEŞTİRMELER ve KAYITLAR NASIL YAPILACAK?

YKS sonuçlarının 31 Temmuz'da ilan edilmesini takiben öğrenciler AİS üzerinden üniversite ve bölüm tercihi yapmaya başlayacaklar. Yerleştirme sonuçları da ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresindeki Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden verilecek.

Asıl yerleştirme sonuçlarının ilanından sonra da ek yerleştirme süreci başlayacak. Yükseköğretim programlarına kayıtlarda 3-7 Eylül arasında gerçekleştirilecek.

YERLEŞTRİRME SONUCUNA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Sınav ve yerleştirme sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklandıktan sonra 10 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra başlamak üzere) Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak Merkezimize başvurmalıdır. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde (sınav tarihinden bir gün sonra başlamak üzere) aynı şekilde yapılmalıdır. Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük dava açma süresini durdurmaz. Adayların inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi 6028011-5229 numaralı hesabına (IBAN NO: TR 390001002533060280115229) gerekli ücreti yatırdıklarını gösteren dekontunu dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir (Bu hesaba sınav ücretleri kesinlikle yatırılmamalıdır.). Dilekçe,

ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılmalıdır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınır.

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