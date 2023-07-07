YKS TERCİH TARİHLERİ 2023: YKS tercihleri ne zaman başlayacak? Tercih kılavuzu ve kontenjanlar yayımlandı mı?

YKS tercih günleri için geri sayım devam ediyor. YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak. Sonuçların ilanından sonra tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla beraber tercih dönemi de başlayacak. Üniversite adayları hayallerindeki okul ve bölüm için tercihlerini yapacaklar. YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlayacak ve bitecek? İşte konuya ilişkin detaylar...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları bu yıl ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre 20 Temmuz tarihinde belli olacak. "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilen sınav sonuçlarının ardından tercih dönemi başlayacak.

2022 yılında YKS tercihleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ’den gerçekleşmişti. Bu seneki üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz kurum tarafından yapılmadı. Detaylar açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

YKS SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI

YKS sonuçları açıklandığında aşağıdaki linke tıklayarak ÖSYM Sonuç Sayfası'na erişim sağlayabilirsiniz.



