YKS tercih yerleştirme sonuçları açıklandı! YKS tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? ÖSYM ile üniversite tercih sonucu ekranı

Üniversite tercih sonuçları erişime açıldı. ÖSYM'den yapılan açıklamanın ardından " YKS tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. YKS üniversite tercih sonucu ekranı ve detaylar haberimizde...

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinde açıklandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada "2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2022-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Adaylar, YKS tercih sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sayfası https://sonuc.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numarası ve şifre ile görüntüleyebilecekler.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

İşte YKS tercih sonucu sorgulama ekranı:

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden duyurulacak.



