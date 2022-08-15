EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. YKS tercih yerleştirme sonuçları açıklandı! YKS tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? ÖSYM ile üniversite tercih sonucu ekranı

YKS tercih yerleştirme sonuçları açıklandı! YKS tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? ÖSYM ile üniversite tercih sonucu ekranı

15.08.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS tercih yerleştirme sonuçları ile ilgili beklenen açıklama Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapıldı. Sınava giren ve üniversite tercihlerini yapan kişiler "YKS tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır?" sorusunun yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. İşte 2022 ÖSYM ile YKS sonuç sorgulama ekranı...

YKS tercih yerleştirme sonuçları açıklandı! YKS tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? ÖSYM ile üniversite tercih sonucu ekranı

Üniversite tercih sonuçları erişime açıldı. ÖSYM'den yapılan açıklamanın ardından " YKS tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. YKS üniversite tercih sonucu ekranı ve detaylar haberimizde...

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinde açıklandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada "2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2022-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Adaylar, YKS tercih sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sayfası https://sonuc.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numarası ve şifre ile görüntüleyebilecekler.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

İşte YKS tercih sonucu sorgulama ekranı:

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden duyurulacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2022 YKS tercih sonuçları açıklandı! 2022 YKS tercih sonuçları açıklandı!
YKS tercih ve yerleştirme sonuçları açıklandı mı?YKS tercih ve yerleştirme sonuçları açıklandı mı?
DGS Açıköğretim taban puanları 2022! DGS Açıköğretim taban puanları 2022!
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM yks yks tercih yks tercih sonuçları yks tercih sonuçları ösym
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Eğitim Haberler

2022 YKS tercih sonuçları açıklandı!

2022 YKS tercih sonuçları açıklandı!

YKS ek yerleştirmeler ne zaman yapılacak?

YKS ek yerleştirmeler ne zaman yapılacak?

YKS tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

YKS tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

YKS tercih ve yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

YKS tercih ve yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

İlginizi Çekebilir

Sevgilisi kesenin ağzını açtı! Önce 1 milyon 800 TL'lik saat sonra ise...

Sevgilisi kesenin ağzını açtı! Önce 1 milyon 800 TL'lik saat sonra ise...

Trende çabuk uyum sağladı! Şeffaf bikini üstüyle...

Trende çabuk uyum sağladı! Şeffaf bikini üstüyle...

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Çocuklarının artıklarını yiyordu! ''Bir milyonerle tanışınca..''

Çocuklarının artıklarını yiyordu! ''Bir milyonerle tanışınca..''

30 yaş büyük eşinin 3. karısı! ''Eşleri yaşlandıkça...''

30 yaş büyük eşinin 3. karısı! ''Eşleri yaşlandıkça...''

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.