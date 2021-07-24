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YKS tercihleri nasıl yapılır? YKS tercih robotu: 2 ve 4 yıllık üniversitelerin başarı sıralamaları...

24.07.2021 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İyi bir üniversiteye girmek için canla başla YKS’ye hazırlanan öğrenciler, 26 Haziran Cumartesi günü sınavda ter dökmüştü. Puanlarını öğrenen öğrenciler tercihlerini ise 6 Ağustos tarihinden 14 Ağustos tarihine kadar yapabilecek.

YKS tercihleri nasıl yapılır? YKS tercih robotu: 2 ve 4 yıllık üniversitelerin başarı sıralamaları...

Hayalindeki mesleğe kavuşmak için iyi bir üniversiteye gitmek isteyen öğrenciler, geçtiğimiz Haziran ayında YKS’ye girdi. 6 Ağustos’ta başlayacak olan YKS tercihleri 14 Ağustos’ta son bulacak. Öğrenciler elde ettikleri puanlara göre 2 yıllık veya 4 yıllık üniversiteleri tercih edecek. Pek çok öğrenci YKS tercihlerinin nasıl yapıldığını merak ediyor.

2 YILLIK VE 4 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN BAŞARI SIRALAMALARI

YKS tercihlerinde elde ettikleri puana göre 2 yıllık veya 4 yıllık üniversite seçecek olan öğrencilerin başarı sıralamalarına dikkat etmeleri gerekiyor. Aşağıdaki linklerden doğrudan 2 yıllık ve 4 yıllık üniversitelerin başarı sıralamalarına ulaşabilirsiniz.

[2 yıllık üniversitelerin sıralamaları için tıklayınız](https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2020/YKS/tablo3_26082020.pdf)

[4 yıllık üniversitelerin sıralamaları için tıklayınız](https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2020/YKS/tablo4_26082020.pdf)

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklar. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.).

YKS tercihleri nasıl yapılır? YKS tercih robotu: 2 ve 4 yıllık üniversitelerin başarı sıralamaları...

Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır.

Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir. Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2020-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebileceklerdir. Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını, 2020-AYT/YDT’de ilgili puan türünde 170 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebileceklerdir. Yukarıdaki açıklamalara göre her adayın, girmek istediği programları Tablo-3 veya Tablo-4'ten bularak tercih sırasına koyması gerekir.

Tercih sırası önemlidir. Tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaya ait olacaktır. Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazabilecektir. 2020-YKS sonuç bilgilerinde her adayın hesaplanan yerleştirme puanlarına ilişkin başarı sıraları yer alacaktır.

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ÖSYM YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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