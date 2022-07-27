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YKS tercihleri ne zaman bitiyor? YKS tercih dönemi hangi gün bitecek, kaç gün sürecek?

27.07.2022 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS tercih sürecinin kaç gün süreceği ve ne zaman sona ereceği adaylar tarafından merak konusu oldu. üniversite tercih sürecinin ilk günü olan 27 Temmuz 2022 Çarşamba günü birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki YKS tercihleri ne zaman bitiyor? YKS tercih dönemi hangi gün bitecek, kaç gün sürecek? İşte merak edilen soruların yanıtı...

YKS tercihleri ne zaman bitiyor? YKS tercih dönemi hangi gün bitecek, kaç gün sürecek?

Bugün, üniversite tercih sürecinin ilk günü. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün bir süre önce üniversite tercih sürecine ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulunmuştu. Peki YKS tercihleri ne zaman bitiyor? YKS tercih dönemi hangi gün bitecek? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

YKS tercihleri 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

YKS TERCİH DÖNEMİ HANGİ GÜN BİTECEK, KAÇ GÜN SÜRECEK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün bir süre önce konuya ilişkin yaptığı açıklamada 2022-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz'da başlayacağını belirtip şu ifadelere yer vermişti

"Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır."

YKS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

ÖSYM, YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu internet sitesinde paylaştı.

Adaylar, toplam 24 tercihte bulunabilecek.

YKS TERCİH KILAVUZU VE ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından ön bilgilendirme amaçlı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları kılavuzu yayımlandı.

Asıl tercih kılavuzunun bu hafta içerisinde ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor.

İşte ÖSYM tarafından yayımlanan Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları kılavuzu:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/kontkilavuz19072022.pdf

2 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI

Bilgisayar Programcılığı - (Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)  TYT
Turist Rehberliği - (Plato Meslek Yüksekokulu)  TYT
Grafik Tasarımı - (Plato Meslek Yüksekokulu)  TYT
Dış Ticaret - (Meslek Yüksekokulu)  TYT
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik - (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)  TYT
İlk ve Acil Yardım - (Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu)  TYT
Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik - (Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)  TYT
Uçak Teknolojisi - (Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu)  TYT
Anestezi - (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)  TYT
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon - (Plato Meslek Yüksekokulu)  TYT
Halkla İlişkiler ve Tanıtım - (Meslek Yüksekokulu)  TYT
Aşçılık - (Meslek Yüksekokulu)  TYT
Eczane Hizmetleri - (Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu)  TYT
Kimya Teknolojisi - (Gedik Meslek Yüksekokulu)  TYT
İç Mekan Tasarımı - (Meslek Yüksekokulu)  TYT

2 yıllık lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

ÜNİ

4 YILLIK LİSANS BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI

Bölüm Puan Türü
Tıp - (Uluslararası Tıp Fakültesi)  SAY
Bilgisayar Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Elektrik-Elektronik Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Matematik - (Fen Fakültesi)  SAY
İlahiyat - (İlahiyat Fakültesi)  SOZ
Endüstri Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Moleküler Biyoloji ve Genetik - (Fen Fakültesi)  SAY
Fizik - (Fen Fakültesi)  SAY
Karşılaştırmalı Edebiyat - (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)  DİL
Ekonomi - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)  EA
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları - (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)  SAY
Makine Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Kimya-Biyoloji Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Pilotaj - (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)  SAY
Hukuk - (Hukuk Fakültesi (Burslu))  EA

4 yıllık lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

4yil

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