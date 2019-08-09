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YKS Türkiye birincisi, Medipol'ü seçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 13:42 | Son Güncelleme

YKS Türkiye birincisi Mehmet Berke İşler'in aralarında olduğu YKS sayısal yerleştirme puanı ile sınavı ilk 77'de tamamlayan 10 öğrenci İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesine yerleşti - Rektör Prof. Dr. Sabahattin Aydın: - "2016'dan itibaren üniversitemiz sadece verdiği eğitimle sadece tıpla, yeni açtığı programlarla değil, ülkemizin sınavlar sonucunda büyük başarı elde etmiş öğrencilerinin de itibar ettiği bir üniversite olma hüviyetini kazandı"

İSTANBUL (AA) - Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) sayısal puan türünde Türkiye birincisi olan Mehmet Berke İşler'in aralarında olduğu sınavı ilk 77'de tamamlayan 10 öğrenci, İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesine (UTF) yerleşti.

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Ceran, Uluslararası Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdülkadir Ömer, Hukuk Fakültesi Dekanı M. Akif Aydın, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ertuğrul Kılıç ile bu yıl YKS'de derece alan öğrencilerin yanı sıra 2016, 2017, 2018'de dereceye giren öğrencilerin katılımıyla üniversitenin Beykoz'daki güney yerleşkesinde basın toplantısı düzenlendi.

Prof. Dr. Sabahattin Aydın, üniversitenin 72 lisans, 104 ön lisans, 90 civarında yüksek lisans ve doktora programı olduğunu kaydederek, "Henüz 10 yaşına yeni basmış olmamıza rağmen TÜBİTAK'ın 'girişimci üniversiteler listesi'nde yerimizi aldık. Biz, sadece eğitime değil, eğitimle birlikte araştırmaya, araştırmaların ürüne dönüşmesine, yeniliğe de büyük önem veren bir üniversite olma hedefiyle kararlı adımlarla yürümeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Bu yıl 4'ü ulusal, 17'si yurt dışından olmak üzere akreditasyon kuruluşlarının akredite ettiği 21 lisans programları olduğunu aktaran Aydın, şunları söyledi:

"Önümüzdeki yıl hedefimiz, lisans programlarımızın en az yüzde 50'sini akredite etmiş olmak. Şu anda bile oransal olarak en öndeki üniversitelerin arasındayız, ama hedefimize ulaştığımızda Türkiye'de belki kırılamayacak bir rekoru kırmış olacağız. Bu açıdan öğrencilerimizin yüksek puanlarla gelmesinin ötesinde son derece yetkin bir eğitim almasını ve iftihar ederek onları mezun etmeyi de hedefliyoruz. Bini aşkın kadrolu öğretim üyemiz, bini aşkın idari personelimiz var. 2016'dan itibaren üniversitemiz sadece verdiği eğitimle sadece tıpla, yeni açtığı programlarla değil, ülkemizin sınavlar sonucunda büyük başarı elde etmiş öğrencilerinin de itibar ettiği bir üniversite olma hüviyetini kazandı."

Aydın, 5 fakülteye ilk binden öğrencilerin yerleştiğini dile getirdi.

- "Hem ülkemiz hem de dünya için bir şeyleri değiştirebiliriz"

Türkiye birincisi Mehmet Berke İşler de uzun bir sürecin ardından emeğinin karşılığını aldığı için mutlu olduğunu ifade etti.

Laboratuvar ve yurt dışı olanaklarının cezbedici olduğunu belirten İşler, şunları söyledi:

"Özellikle mühendislikte çift ana dal yapma imkanı benim için de daha uygun. Bu konuda ileride önemli bir noktada olacağını düşündüğüm tıp teknolojilerinde payımın olması düşüncesi de biraz beni kendisine çekti diyebilirim. Bugün sadece tek tip yetişen insanlar değil, daha multidisipliner daha farklı noktalarda dünyaya bakabilen bireyler olarak yetişirsek hem ülkemiz hem de dünya için bir şeyleri değiştirebiliriz."

- "Bundan sonraki hedefim Nobel'i almak"

Olimpiyat ek puanıyla UTF'ye en yüksek puanla yerleşen Umut Berat Yavuz, sınav sonucuna göre 166'ncı olduğunu kaydederek, "TÜBİTAK ek puanıyla Türkiye birincisini geçiyorum, ama yine o birinci tabii." dedi.

Küçüklüğünden itibaren doktor olmayı hedeflediğini ifade eden Yavuz, "Bundan sonraki hedefim düzenli bir şekilde çalışmak ve Nobel'i almak." diye konuştu.

Türkçe Tıp Fakültesine tavan puanla yerleşen Ayşe Gülnihal Şimşek, sınava hazırlanan öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu:

"Çalışmayı son sınıfa bırakmasınlar. Lisede 4 sene boyunca belli şeyleri halletsinler ki son sene rahat etsinler. Kendilerini kapatmasınlar, hayatlarının merkezine sınavı koymasınlar. Enerjilerini aktarabilecekleri bir alanları olsun. Müzik ve sporla uğraşıp hem beynimi dinlendirmeye hem de fazla enerjimi boşaltmaya ihtiyaç duyuyordum ve bunun faydasını da gördüm."

- Dereceye giren öğrenciler ABD'de dil eğitimi alacak

Medipol UTF, 10 kişilik kontenjanının tamamını YKS'yi sayısal yerleştirme puanı ilk 77'de olan öğrenciler arasından aldı. Mehmet Berke İşler'in yanı sıra Türkiye 17'ncisi Melih Akif Yıldırım, 18'incisi Sezgin Er, 38'incisi Ömer Faruk Durugöl, 48'incisi Mustafa Sefa Işın, 65'incisi Ömer Ünlü, 66'ncısı Berranur Orkal, 68'incisi Salih Gücez ile 77'ncisi Hamdi Sefa İplikçioğlu, Medipol UTF'yi kazandı. Umut Berat Yavuz ise olimpiyat ek puanı ile fakülteye en yüksek puanla yerleşti.

Dereceye giren tıp ve mühendislik fakültesi öğrencileri, Medipol'deki eğitimleri öncesinde, mütevelli heyeti bursuyla gidecekleri ABD'de dil eğitimi alacak. Tıp fakültesi öğrencileri ilk senelerinde Harvard ve Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) gözlemci olma, sonraki yıllarda ise staj yapma olanağı elde edecek.

Öğrenciler, Medipol Mega Üniversite Hastanesinde ilk yıllardan itibaren pratik eğitimlerini alacak.

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İstanbul Medipol Üniversitesi İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın Mehmet Berke İşler

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