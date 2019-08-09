YKS Türkiye birincisi, Medipol'ü seçti

Prof. Dr. Sabahattin Aydın, üniversitenin 72 lisans, 104 ön lisans, 90 civarında yüksek lisans ve doktora programı olduğunu kaydederek, "Henüz 10 yaşına yeni basmış olmamıza rağmen TÜBİTAK'ın 'girişimci üniversiteler listesi'nde yerimizi aldık. Biz, sadece eğitime değil, eğitimle birlikte araştırmaya, araştırmaların ürüne dönüşmesine, yeniliğe de büyük önem veren bir üniversite olma hedefiyle kararlı adımlarla yürümeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Bu yıl 4'ü ulusal, 17'si yurt dışından olmak üzere akreditasyon kuruluşlarının akredite ettiği 21 lisans programları olduğunu aktaran Aydın, şunları söyledi:

"Önümüzdeki yıl hedefimiz, lisans programlarımızın en az yüzde 50'sini akredite etmiş olmak. Şu anda bile oransal olarak en öndeki üniversitelerin arasındayız, ama hedefimize ulaştığımızda Türkiye'de belki kırılamayacak bir rekoru kırmış olacağız. Bu açıdan öğrencilerimizin yüksek puanlarla gelmesinin ötesinde son derece yetkin bir eğitim almasını ve iftihar ederek onları mezun etmeyi de hedefliyoruz. Bini aşkın kadrolu öğretim üyemiz, bini aşkın idari personelimiz var. 2016'dan itibaren üniversitemiz sadece verdiği eğitimle sadece tıpla, yeni açtığı programlarla değil, ülkemizin sınavlar sonucunda büyük başarı elde etmiş öğrencilerinin de itibar ettiği bir üniversite olma hüviyetini kazandı."

Aydın, 5 fakülteye ilk binden öğrencilerin yerleştiğini dile getirdi.

- "Hem ülkemiz hem de dünya için bir şeyleri değiştirebiliriz"

Türkiye birincisi Mehmet Berke İşler de uzun bir sürecin ardından emeğinin karşılığını aldığı için mutlu olduğunu ifade etti.