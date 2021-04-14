Üniversite sınavlarına hazırlanan adaylar koronavirüs vaka oranlarındaki yükselişle birlikte üniversite sınavlarının ertelenip ertelenmeyeceğini merak etmeye başladı. Bu sene YKS, TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılım gösterecek olan adaylar 2021 YKS sınavı ne zaman yapılacak sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki YKS, TYT, AYT, YDT sınavı ertelenecek mi? Üniversite sınavları ertelenir mi?

YDT, TYT, AYT, YKS SINAVI ERTELENECEK Mİ? ÜNİVERSİTE SINAVLARI ERTELENİR Mİ?

Bu sene düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) için heyecan dolu bekleyiş sürüyor. İyi bir gelecek için güzel bir üniversite hayali kuran öğrenciler, 2021 YKS ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM tarafından ilgili sınav takvimi açıklanmış ve üniversite sınavı kapsamında YKS, TYT, AYT, YDT oturum tarihleri de belli olmuştu.

2021 YKS NE ZAMAN? 2021 YKS SINAVI TARİHİ

2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26 ve 27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ise 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak.

Bu oturumların başvuruları 4 Şubat-2 Mart 2021 tarihleri arasında alınmıştı ve geç başvurular ise 17-18 Mart tarihlerinde yapılmıştı. Söz konusu sınavların sonuçları ise 4 Ağustos 2021'de adayların erişimine açılmış olacak.

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre ise sınav tarihlerinin değişebileceği ihtimali belirtildi. ÖSYM "Kovid-19 salgınının seyrine göre yeni tedbirler alınması durumunda 2021 Yılı Sınav Takvimi güncellenebilecektir'' açıklamasında bulundu.

