Yükseköğretim Kurumları Sınavı için sayılı saatler kala heyecan yaşayan adaylar sınav saatini ve sınavın kaç dakika süreceği merak edilmeye başlandı. Yarın ilk oturumu gerçekleştirilecek olan TYT'ye milyonlarca aday katılım sağlayacak. Peki YKS (TYT) sınavı saat kaçta başlayacak kaçta bitecek? YKS sınavı ne kadar sürecek? İşte ayrıntılar...

YKS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

2 milyonun üzerinde adayın katılım sağlayacağı YKS sınavının ilk oturumu Cumartesi günü ikinci ve üçüncü oturumları ise Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınavın ilk oturumu olan TYT 26 Haziran günü saat 10.15'te başlayacak ve saatler 12.30'da sona erecek. Ertesi gün yapılacak AYT sınavı da yine 10.15 ile 12.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Sınavın diğer bir oturumu olan YDT ise 27 Haziran'da yapılacak ve sınav, 15.45'te başlarken, 17.45'te son bulacak.

YKS OTURUMLARI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Üniversiteye yerleşmek isteyen adayların gireceği YKS 2021 sınavları süreleri şu şekilde:

TYT , 26 Haziran'da yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecektir.

AYT, 27 Haziran'da yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

YDT, 27 Haziran'da yapılacak. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.

