YKS (TYT) sınavında başarılı olmak için okunması gereken dualar ve surelernelerdir?

YKS sınavı için geri sayım sürüyor. 2 milyonun üzerinde adayın katılım sağlayacağı YKS sınavının ilk oturumu 26 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek. İstedikleri üniversiteye yerleşebilmek için sınavda ter dökecek olan öğrenciler ve aileleri tarafından sınav başarılı olmak için okunması gereken duaları araştırıyorlar. Peki YKS (TYT) sınavında başarılı olmak için okunması gereken dualar ve sureler nelerdir? İşte ayrıntılar...

YKS'DE BAŞARILI OLMAK İÇİN OKUNMASI GEREKEN DUALAR NELERDİR?

Sınavda unutkanlığa karşı edilecek dua

Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ." On dokuz defa okunacak.

Sınava girerken şu dua okunur:

"Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ."

Sınav başlayınca da şu dua okunur:

"Ya Hayyu Yâ Kayyûm, Birahmetike esteğisû." (10 kere)

Anlamı:"Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum."

"Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi'l-hayr"

Anlamı: "Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır"

Anlamı: "Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çikar.Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle.

Sınav için sıraya oturunca şu âyet okunur;

"Rabbişrah li sadri. Ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani. Yefgahü kavli " (10 defa)



ANLAMI: "Ya Rabbi! Göğsümü ve gönlümü genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimin bağını çöz, sözümü anlaşılır eyle."

Rebbi ethılni müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin vec al li min ledünke sültanen nasira.

SINAV DUASI MEALİ

Ya Rabbi! Beni doğru giriş ile girdir ve doğru çıkış ile çıkar. Ya Rab, katından bana yardımcı kuvvet nasip eyle. Bu dua sınava girilmeden 3 kez okunmalıdır.



