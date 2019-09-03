YKS üniversite ikinci tercihleri ne zaman başlayacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM), internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2019 YKS sonuçlarına göre 2019-2020 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak.

Adaylar, 2019-YKS ek yerleştirme tercihlerini 5-11 Eylül tarihleri arasında "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak yapacak.

TERCİH ÜCRETİ 20 TL



Ek yerleştirme ücreti ise 20.00 TL olarak belirlendi. Adayların, bu ücreti, 12 Eylül saat 23.59’a kadar yatırması gerekiyor. Yatırmayanların tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacak. Şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından yerleştirme ücreti alınmayacak.

KAYITLAR 23 EYLÜL’DE BAŞLAYACAK



Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 23-27 Eylül arasında olacak. Elektronik kayıtlar ise 23-25 Eylül’de yapılacak. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacak. Kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunlu. Bu sürede kayıt için başvurmayan veya işlemlerini tamamlamayanlar kayıt haklarını kaybedecek.



