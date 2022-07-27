YKS üniversite tercihleri bugün saat kaçta başlıyor? YKS tercihleri için beklenen gün geldi!

"YKS tercihleri bugün saat kaçta başlayacak?" sorusu tercih yapacak üniversite adayları tarafından sorgulanmakta. Tercih sürecini ilgiyle takip eden adaylar tercih süreciyle alakalı araştırmalarına hız verdi. Peki YKS üniversite tercihleri 27 Temmuz'da saat kaçta başlayacak? YKS sonuç açıklanma tarihi ile ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz.
Üniversite tercihlerinin yarın saat kaçta başlayacağı merak konusu oldu.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün daha önce konuya ilişkin açıklamada bulunmuştu.
Aygün açıklamasında 2022-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacağını belirtmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:
"Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır."
YKS tercihleri 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesi ais.ösym.gov.tr üzerinden alınacak.
Adayların 24 tercih hakkı olacak.
ÖSYM tarafından ön bilgilendirme amaçlı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları kılavuzu yayımlandı.
Asıl tercih kılavuzunun bu hafta içerisinde ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor.
İşte ÖSYM tarafından yayımlanan Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları kılavuzu:
https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/kontkilavuz19072022.pdf
|Bilgisayar Programcılığı - (Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Turist Rehberliği - (Plato Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Grafik Tasarımı - (Plato Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Dış Ticaret - (Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik - (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|İlk ve Acil Yardım - (Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik - (Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Uçak Teknolojisi - (Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Anestezi - (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon - (Plato Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım - (Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Aşçılık - (Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Eczane Hizmetleri - (Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Kimya Teknolojisi - (Gedik Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|İç Mekan Tasarımı - (Meslek Yüksekokulu)
|TYT
2 yıllık lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.
|Bölüm
|Puan Türü
|Tıp - (Uluslararası Tıp Fakültesi)
|SAY
|Bilgisayar Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)
|SAY
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)
|SAY
|Matematik - (Fen Fakültesi)
|SAY
|İlahiyat - (İlahiyat Fakültesi)
|SOZ
|Endüstri Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)
|SAY
|Moleküler Biyoloji ve Genetik - (Fen Fakültesi)
|SAY
|Fizik - (Fen Fakültesi)
|SAY
|Karşılaştırmalı Edebiyat - (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)
|DİL
|Ekonomi - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
|EA
|Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları - (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
|SAY
|Makine Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)
|SAY
|Kimya-Biyoloji Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)
|SAY
|Pilotaj - (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)
|SAY
|Hukuk - (Hukuk Fakültesi (Burslu))
|EA
4 yıllık lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.
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