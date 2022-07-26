YKS üniversite tercihleri yarın saat kaçta başlıyor? YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

YKS üniversite tercihleri yarın saat kaçta başlıyor? Tercih işlemlerini heyecan içinde bekleyen çok sayıda kişi internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki YKS üniversite tercihleri saat kaçta başlayacak? YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? YKS sonuç açıklanma tarihi ile ilgili detaylar haberimizde...

YKS ÜNİVERSİTE TERCİHLETİ YARIN SAAT KAÇTYA BAŞLIYOR?

Üniversite tercihlerinin yarın saat kaçta başlayacağı merak konusu oldu.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün daha önce konuya ilişkin açıklamada bulunmuştu.

Aygün açıklamasında 2022-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacağını belirtmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır."

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2022?

YKS tercihleri 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesi ais.ösym.gov.tr üzerinden alınacak.

Adayların 24 tercih hakkı olacak.

YKS TERCİH KILAVUZU VE ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından ön bilgilendirme amaçlı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları kılavuzu yayımlandı.

Asıl tercih kılavuzunun bu hafta içerisinde ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor.

İşte ÖSYM tarafından yayımlanan Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları kılavuzu:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/kontkilavuz19072022.pdf

2 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI

2 yıllık lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

4 YILLIK LİSANS BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI

4 yıllık lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.



