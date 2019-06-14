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YKS yarın başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 15:24 | Son Güncelleme

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek olan ve 2 milyon 582 bin adayın katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı yarın ve Pazar günü gerçekleştirilecek.ÖSYM Başkanlığınca düzenlenecek olan ve 2 milyon 582 bin adayın katılacağı YKS yarın ve pazar günü yapılacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek olan ve 2 milyon 582 bin adayın katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı yarın ve Pazar günü gerçekleştirilecek.
ÖSYM Başkanlığınca düzenlenecek olan ve 2 milyon 582 bin adayın katılacağı YKS yarın ve pazar günü yapılacak. Geçen yıl ilki gerçekleştirilen YKS 3 oturumdan oluşurken ilk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) yarın saat 10.15’te gerçekleştirilecek.
Alan Yeterlilik Testi (AYT) ise 16 Haziran Pazar günü saat 10.15’te, Yabancı Dil Testi (YDT) de 15.45’te yapılacak.
Adaylar, YKS’nin sabah oturumlarında saat 10.00, öğleden sonraki oturumlarında ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Kimlik kartını kaybeden ya da fotoğrafı bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek adayların mağdur olmaması için sınav merkezlerindeki il veya ilçe nüfus müdürlükleri açık tutulacak. Sürücü belgesi, öğrenci kimlik kartları, basın kartı, avukat kimliği, kurum kimlikleri ve ikamet izni sınava girişte belge olarak kabul edilmeyecek. Sınava girişte geçerli kimlik belgesi ve sınava giriş belgesinin bulundurulması zorunluyken, sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgesi yanlarında olmayan adaylar da sınava giremeyecek.
Adaylar, cep telefonu, bilgisayar, telsiz, çanta, cüzdan, kredi kartı, saat, hesap makinesi, ehliyet ve kurum kimlik kartları, ev ve araç anahtarı, bilezik, küpe, taşlı yüzük yanında bulundurmaması gerekirken; alyans, şeffaf numaralı gözlük, başörtüsünde kullanılan toplu iğne, basit piercing, metal para, ulaşım kartı ve şeffaf pet şişe içerisinde su ile sınava katılabilecek.
YKS sonuçlarının ÖSYM takvimine göre 18 Temmuz 2019’da açıklanması beklenirken, adaylar, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna Haziran’ın son haftası içinde ÖSYM’nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinden erişebilecek.

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