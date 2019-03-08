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YKS'ye başvuran aday sayısı belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 13:54 | Son Güncelleme

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testi'ne 2 milyon 446 bin 51, Alan Yeterlilik Testleri'ne 1 milyon 985 bin 689, Yabancı Dil Testi'ne ise 134 bin 323 adayın başvurduğunu bildirdi.

YKS'ye başvuran aday sayısı belli oldu

Aygün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversiteye girişte, ilki geçen sene uygulanan ve bu yıl 15-16 Haziran'da yapılacak 2019 YKS'ye başvuran aday sayısının belli olduğunu ifade ederek, "Buna göre, 15 Haziran 2019'da yapılacak olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 446 bin 51 aday, 16 Haziran 2019'da yapılacak; Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) 1 milyon 985 bin 689 aday, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise 134 bin 323 aday başvurmuş oldu." bilgisini paylaştı.

ÖSYM Başkanı Aygün, başvuru yapamayanlar ya da başvurularına yeni oturum eklemek isteyen adaylar için YKS'ye geç başvuru gününün 19 Mart olduğunu hatırlatarak, bunun neticesinde aday sayısında artış olabileceğini belirtti.

(AA)

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