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YKS’ye girecekler cami ve türbelere akın etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2020 14:01 | Son Güncelleme

Hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde camilerde yoğunluk yaşandı. Yarın yapılacak olan YKS öncesinde sınava girecek olan öğrenciler ve aileleri cuma namazı öncesinde cami ve türbelere akın etti

Ankara’nın sembol camilerinden ve türbelerinden olan Hacı Bayram-ı Veli Camii ve Türbesi’ne gelen öğrenciler ile veliler, türbe önünde Kur’an-ı Kerim okuyarak dua etti. Öğrenciler ve veliler, dua sonrasında okunan ezanın ardından cuma namazını kıldı.

“EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI ALACAĞIZ”

Üniversite sınavı için çalışmalarını tamamladığını ifade eden Gökay Çetinakdoğan (18), “Üniversite sınavına hazırlanıyorum. Çalıştık, emeğimizin karşılığını alacağız inşallah. Buraya da sınava çalıştıktan sonra duamızı etmeye geldik. Özellikle bugünü seçtim. Dua ettikten sonra cuma namazını kılacağım” ifadelerini kullandı.

Sınava hazırlık sürecinde elinden geleni yaptığını kaydeden Mehmet Aykanat (18), “Elimden geleni yaparak çalıştığımı düşünüyorum. Yaklaşık 24 saat kaldı, stresliyiz. Çünkü hayatımızı belirleyecek bir sınava gireceğiz. Çalıştık, karşılığını almak için de tevekkül etmeye Hacı Bayram’a geldik. Namazımızı kılıp, duamızı edeceğiz” şeklinde konuştu.

Kızının YKS sınavı olduğunu ve dua etmek için Hacı Bayram-ı Veli Türbesi’ne geldiklerini söyleyen Nermin Özdemir, “Çalıştı ama maneviyatı da güçlensin diye bütün çocuklarımı sınavdan önce getiriyordum buraya, küçük kızımla da gelmek istedim. Çok fazla çalıştı diyemem ama elinden geleni yaptığına inanıyorum” dedi.

Uzaktan eğitimin kendilerini zorladığını vurgulayan Ceren Özdemir (18), “Çalıştık ama uzaktan eğitim olunca biraz zorlandık. Ben inanıyorum. Hakkımızda hayırlı olsun. Buraya geldim, tüm arkadaşlarıma ve kendime dua ettim, ağladım, gerisini Allah’a bıraktım. Hazırım diyebilirim. Sınava girecek herkese başarılar” ifadelerini kullandı.

İHA

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