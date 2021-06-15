YKS'ye kaç gün var? 2021 YKS (TYT, AYT, YDT) sınav tarihleri belli oldu!

Üniversite okuyarak lisans ya da ön lisans sahibi olmak isteyen binlerce öğrenci ve mezun YKS için geri sayıma başladı. Öğrencilerin ve mezunların YKS stresi sürerken, birçok kişi de sınava kaç gün kaldığını merak ediyor. Toplamda iki gün yapılacak olan sınav için adayların bekleyişi sürüyor. Peki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ne zaman? YKS’ye kaç gün var?

SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI

ÖSYM, 26-27 Haziran'da gerçekleştirilecek 2021-YKS Giriş Belgelerini https://ais.osym.gov.tr/ adresinden adayların erişimine açtı.

TYT, AYT VE YDT SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU

ÖSYM'nin yayımladığı bilgilere göre TYT sınavı 26 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Akabinde ise 27 Haziran tarihinde AYT sınavı tamamlanacak. Aynı gün YDT sınavı da gerçekleşmiş olacak.

YKS NE ZAMAN?

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak.

YKS SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?

TYT, 26 Haziran'da yapılacak. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 135 dakika sürecektir.

AYT, 27 Haziran'da yapılacak. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

YDT, 27 Haziran'da yapılacak. Sınav, 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.

YKS’YE KAÇ KİŞİ GİRECEK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS'ye başvuran adayların sayısının 2 milyon 607 bin 903 olduğunu duyurdu.

Başvuru yapan adayların okul türlerine göre dağılımında en çok başvuru 1 milyon 141 bin 639 ile Anadolu Lisesi’nden yapılırken, ikinci sırada 794 bin 269 ile Meslek Lisesi geliyor.



