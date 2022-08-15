YKS yerleştirme sonuçları erişime açıldı. Yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenen adayların bazıları sevinç yaşarken hiçbir yere yerleşemeyen kişiler de internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, YKS yerleşemeyenler ne yapacak? Üniversiteye yerleşemeyenler için YKS 2. tercihler ne zaman?

YKS YERLEŞEMEYENLER NE YAPACAK?

YKS tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan kişiler, kayıt işlemleri 22 – 26 Ağustos 2022 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 22 – 24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılabilecek.

Öte yandan adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor.

Üniversite kayıt sürecinin ardından ise boş kontenjanlar açıklanacak ve ek tercih süreci başlayacak.

ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEMEYENLER İÇİN YKS 2. TERCİHLER NE ZAMAN?

Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacak.

