YKS yerleştirme sonuçları 30 Ağustos zafer bayramından sonra! YKS sonuçları saat kaçta nasıl öğrenilecek?

Türkiye’nin dört bir köşesinde öğrenciler ve veliler heyecanla YKS sonuçları ile ilgili ÖSYM’den gelecek açıklamayı bekliyor. Yerleştirme tercihlerini yapan öğrencilerin üniversite hayallerinin gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceği bu sonuçlar ile belli olacak. Kim hangi üniversitede hangi bölüme yerleşecek 31 Ağustos Cuma günü belli olacak. Peki YKS yerleştirme sonuçları saat kaçta belli olacak ve nereden öğrenilebilecek?

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI SAAT KAÇTA NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

ÖSYM’nin sorumluluğundaki diğer sınavlarda olduğu gibi YKS yerleştirme sonuçları için de kesin bir açıklanma saati belirtilmedi. 31 Ağustos Cuma günü YKS yerleştirme sonuçları, ÖSYM’nin sonuç açıklama sistemi üzerinden 23.59’a kadar herhangi bir anda açıklanabilir.

Cuma YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı saat tam olarak belli olmasa da 9.30-10.30 civarında ilan edilmesi bekleniyor. Gecikmesi durumunda da ÖSYM sosyal medyadan bir açıklama yapıp saat belirtebilir. YKS yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr adresindeki sonuç açıklama merkezinden yapılacak.

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