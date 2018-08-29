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YKS yerleştirme sonuçları 30 Ağustos zafer bayramından sonra! YKS sonuçları saat kaçta nasıl öğrenilecek?

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 15:05 | Son Güncelleme

YKS sonuçları için çok az bir süre kaldı. Yarın kutlanacak 30 Ağustos zafer bayramından sonraki gün yani 31 Ağustos Cuma günü YKS sonuçları ÖSYM tarafından açıklanacak. Peki YKS yerleştirme sonuçları saat kaçta ilan edilecek ve nasıl öğrenilecek? Kayıtlar ne zaman yapılacak? İşte heyecanla yerleştirme sonucu bekleyen öğrenciler ve velileri için YKS sonuçları ile ilgili detaylar...

YKS yerleştirme sonuçları 30 Ağustos zafer bayramından sonra! YKS sonuçları saat kaçta nasıl öğrenilecek?

Türkiye’nin dört bir köşesinde öğrenciler ve veliler heyecanla YKS sonuçları ile ilgili ÖSYM’den gelecek açıklamayı bekliyor. Yerleştirme tercihlerini yapan öğrencilerin üniversite hayallerinin gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceği bu sonuçlar ile belli olacak. Kim hangi üniversitede hangi bölüme yerleşecek 31 Ağustos Cuma günü belli olacak. Peki YKS yerleştirme sonuçları saat kaçta belli olacak ve nereden öğrenilebilecek?

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI SAAT KAÇTA NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

ÖSYM’nin sorumluluğundaki diğer sınavlarda olduğu gibi YKS yerleştirme sonuçları için de kesin bir açıklanma saati belirtilmedi. 31 Ağustos Cuma günü YKS yerleştirme sonuçları, ÖSYM’nin sonuç açıklama sistemi üzerinden 23.59’a kadar herhangi bir anda açıklanabilir.

Cuma YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı saat tam olarak belli olmasa da 9.30-10.30 civarında ilan edilmesi bekleniyor. Gecikmesi durumunda da ÖSYM sosyal medyadan bir açıklama yapıp saat belirtebilir. YKS yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr adresindeki sonuç açıklama merkezinden yapılacak.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI EYLÜL'DE

YKS 2018 tercih kılavuzunda verilen bilgilere göre ek yerleştirme sürecinin ardından 3-7 Eylül tarihleri arasında üniversitelere kayıtlar yapılacak.

YERLEŞTİRMELER ve KAYITLAR NASIL YAPILACAK?

YKS sonuçlarının 31 Temmuz'da ilan edilmesini takiben öğrenciler AİS üzerinden üniversite ve bölüm tercihi yapmaya başlayacaklar. Yerleştirme sonuçları da ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresindeki Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden verilecek.

Asıl yerleştirme sonuçlarının ilanından sonra da ek yerleştirme süreci başlayacak. Yükseköğretim programlarına kayıtlarda 3-7 Eylül arasında gerçekleştirilecek.

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