YKS yerleştirme sonuçları açıklandı! Sonuç sorgulama sayfası açıldı!

2018 Üniversitelere yerleşme süreci ek yerleştirme sonuçları ile devam ediyor. ÖSYM yatığı duyuru ile ek yerleştirme sonuçlarını ilan etti. Üniversite adayları T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ÖSYM’nin sonuç açıklama sistemine giriş yapıp YKS ek yerleştirme sonucunu öğrenebiliyorlar. Söz konusu sayfaya direkt olarak aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz. ÖSYM'nin paylaştığı sayısal bilgilere göre Lisans ve Önlisans programlarındaki toplam 370 bin kontenjana 51 bin kişi yerleşti ve 320 bin kontenjan boş kaldı.

YKS ek yerleştirme sonuçları için tıklayınız

KAYITLAR NE ZAMAN?

ÖSYM’nin duyurusuna göre ek yerleştirme sonuçları ile bir üniversite bölümüne kayıt hakkı kazanan öğrenciler 1-5 Ekim tarihleri arasında söz konusu üniversiteye kayıt yaptıracaklar. İşte ÖSYM’nin konuyla ilgili açıklaması...

ÖSYM’DEN EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI DUYURUSU

2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2018-2019 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına, 28 Eylül 2018 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilir.