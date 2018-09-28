HABER

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı! Sonuç sorgulama sayfası açıldı!

EĞİTİM HABERLERİ  | 28.09.2018 11:22 | Son Güncelleme

Boş kontenjanlara ek yerleştirme için bekleyen üniversite adaylarının beklediği açıklama yapıldı. 2018 YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar ÖSYM’nin sonuç açıklama sistemi üzerinden sorgulama yaparak ek yerleştirme sonucunu öğrenebilirler.

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı! Sonuç sorgulama sayfası açıldı!

2018 Üniversitelere yerleşme süreci ek yerleştirme sonuçları ile devam ediyor. ÖSYM yatığı duyuru ile ek yerleştirme sonuçlarını ilan etti. Üniversite adayları T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ÖSYM’nin sonuç açıklama sistemine giriş yapıp YKS ek yerleştirme sonucunu öğrenebiliyorlar. Söz konusu sayfaya direkt olarak aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz. ÖSYM'nin paylaştığı sayısal bilgilere göre Lisans ve Önlisans programlarındaki toplam 370 bin kontenjana 51 bin kişi yerleşti ve 320 bin kontenjan boş kaldı.

YKS ek yerleştirme sonuçları için tıklayınız

KAYITLAR NE ZAMAN?

ÖSYM’nin duyurusuna göre ek yerleştirme sonuçları ile bir üniversite bölümüne kayıt hakkı kazanan öğrenciler 1-5 Ekim tarihleri arasında söz konusu üniversiteye kayıt yaptıracaklar. İşte ÖSYM’nin konuyla ilgili açıklaması...

ÖSYM’DEN EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI DUYURUSU

2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2018-2019 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına, 28 Eylül 2018 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilir.

Ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 01-05 Ekim 2018tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur.Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.

PARTNER Mynet uygulamasını şimdi indirin, ilk bilen siz olun! Mynet uygulamasını şimdi indirin, ilk bilen siz olun!
Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrenciler STEM Festivali'nde buluştuTürkiye'nin dört bir yanından gelen öğrenciler STEM Festivali'nde buluştu
BAU dünyanın en iyi üniversiteleri arasına girdiBAU dünyanın en iyi üniversiteleri arasına girdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yks yks ek yerleştirme sonuçları

En Çok Okunan Haberler

Yasak aşkta korkunç son! Birsen'i öldüren telefon...

Yasak aşkta korkunç son! Birsen'i öldüren telefon...

Canlı yayında özür dileyip intihar etti!

Canlı yayında özür dileyip intihar etti!

Seda Akgül 4 Kadın Zamanı'ndan neden ayrıldı? Seda Akgül'den Kanal D'ye veda açıklaması

Seda Akgül 4 Kadın Zamanı'ndan neden ayrıldı? Seda Akgül'den Kanal D'ye veda açıklaması

Türkiye'nin kaybetmesinin baş aktörü Ceferin

Türkiye'nin kaybetmesinin baş aktörü Ceferin

Son dakika! Yolcu uçağı denize acil iniş yaptı

Son dakika! Yolcu uçağı denize acil iniş yaptı

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

İlginizi Çekebilir

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile öğrenci arasında ilginç diyalog

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile öğrenci arasında ilginç diyalog

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dikkat çeken sözler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dikkat çeken sözler

Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması

Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlere müjde

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlere müjde

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kaymakamlık sınav sonuçları 2018: ÖSYM Kaymakam Adaylığı giriş sınavı sonuçları sorgulama ekranı

Kaymakamlık sınav sonuçları 2018: ÖSYM Kaymakam Adaylığı giriş sınavı sonuçları sorgulama ekranı

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan proje açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan proje açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk araya girdi, sözleri alkış aldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk araya girdi, sözleri alkış aldı

Ehliyet sınav ücreti için son günler! MTSKS 2018-4 ehliyet sınavı ne zaman?

Ehliyet sınav ücreti için son günler! MTSKS 2018-4 ehliyet sınavı ne zaman?

LGS soruları değişiyor! Detaylar ortaya çıktı

LGS soruları değişiyor! Detaylar ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.