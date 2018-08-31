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YKS yerleştirme sonuçları açıklandı, sosyal medya yıkıldı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 31.08.2018 03:41 | Son Güncelleme

ÖSYM tarafından 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı, sosyal medya yıkıldı.

İşte YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal medyada yazılan bazı yorumlar...

Twitter yıkıldı

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Binlerce öğrencinin beklediği sonuçlar açıklanınca sosyal medyada mizah tufanı koptu.
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ösym yks 2018 yks yerleştirme sonuçları sosyal medya twittter

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