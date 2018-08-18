YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 YKS tercih sonuçları bayramdan sonra belli olacak mı?

ÖSYM, YKS yerleştirme sonuçlarını ne zaman ilan edecek? 2018 YKS tercih süresi 14 Ağustos'ta sona erdi. 7 Ağustos'ta başlayan YKS tercih günlerinde adaylar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre girmek istedikleri ve puanları yeten bölümler için tercihlerini yaptılar. Şimdi ise YKS yerleştirme sonuçlarını bekliyorlar. YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları için beklenen açıklama bayramdan sonra yapılacak mı?

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS yerleştirme sonuçları için üniversite adaylarının beklentisi bayram sonrasında yani 27 Ağustos Pazartesi günü. Fakat konu ile ilgili olarak ÖSYM Başkanı Mahmut Özer, YKS yerleştirme sonuçlarının 31 Ağustos'ta açıklanacağını bildirdi.

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULACAKTIR?

YKS Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak

ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt

dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren

bir yazı verilecektir.