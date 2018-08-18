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YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 YKS tercih sonuçları bayramdan sonra belli olacak mı?

EĞİTİM HABERLERİ  | 18.08.2018 10:18 | Son Güncelleme

YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediliyor. ÖSYM tarafından bu sene ilk defa yapılan YKS yani Yükseköğretim Kurumları Sınavları sonuçlarına göre üniversite adayları tercihlerini yaptılar. YKS tercihleri 7-14 Ağustos tarihlerinde yapıldı. Üniversite adayları, şimdi YKS yerleştirme sonuçları için ÖSYM'den yapılacak duyuruyu bekliyorlar. Peki YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Bayramdan sonra YKS sonuçları belli olacak mı? İşte detaylar...

YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 YKS tercih sonuçları bayramdan sonra belli olacak mı?

ÖSYM, YKS yerleştirme sonuçlarını ne zaman ilan edecek? 2018 YKS tercih süresi 14 Ağustos'ta sona erdi. 7 Ağustos'ta başlayan YKS tercih günlerinde adaylar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre girmek istedikleri ve puanları yeten bölümler için tercihlerini yaptılar. Şimdi ise YKS yerleştirme sonuçlarını bekliyorlar. YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları için beklenen açıklama bayramdan sonra yapılacak mı?

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS yerleştirme sonuçları için üniversite adaylarının beklentisi bayram sonrasında yani 27 Ağustos Pazartesi günü. Fakat konu ile ilgili olarak ÖSYM Başkanı Mahmut Özer, YKS yerleştirme sonuçlarının 31 Ağustos'ta açıklanacağını bildirdi.

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULACAKTIR?

YKS Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak
ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt
dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren
bir yazı verilecektir.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

ÖSYM Başkanı Mahmut Özer, üniversite tercihlerinin 7-14 Ağustos'ta yapılacağını belirterek, "ÖSYM tarafından tercih süreciyle ilgili bilgilendirmeler sürekli yapılacak. Ayrıca tercihlerle ilgili sıkça sorulan sorular ve cevaplarını da paylaşacağız. Adayların tercih işlemleri bittikten sonra yerleştirme işlemlerine başlayacağız. Yerleştirme sonuçları, 31 Ağustos'ta açıklanacak. Yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra yükseköğretim kurumlarına kayıtlar 3-7 Eylül'de yapılacak." dedi.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul
adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri


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