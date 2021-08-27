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YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı tarih verdi

27.08.2021 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS yerleştirme sonuçları için tarih verdi. 5-20 Ağustos tarihlerinde alınan tercihlerde son viraja girildi. Eylül ayı içerisinde açılacak üniversiteler öncesi öğrenciler, gidecekleri üniversitelerin belli olacağı YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını bekliyor.

YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı tarih verdi

‘’YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz’’ diyen ÖSYM Başkanı Aygün, ‘’YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?’’ sorusuna yanıt verdi. Kontrollerin devam ettiği bilgisini paylaşan Aygün, YKS yerleştirme sonuçlarının önümüzdeki hafta içerisinde açıklanacağını belirtti.

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının ardından adaylar, 5-20 Ağustos 2021 tarihlerinde tercih yaptı. Şimdi sıra yerleştirme sonuçlarının açıklanmasında.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün ‘’Sevgili gençler, biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. 2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.’ İfadelerini kullandı.

Tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte başlayacak olan kayıtların 1 Eylül itibarıyla yapılacağı açıklandı. Elektronik kayıtlar da 31 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla başlamış olacak.

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı elde edenlerin kayıt işlemleri 1-7 Eylül 2021 tarihlerinde yapılacak.

Elektronik kayıtlar da 31 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihlerinde yapılacak.

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAKTIR?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.

Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

Ek yerleştirme tercih ücreti 25,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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