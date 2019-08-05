YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM başkanından kritik açıklama!

Üniversite sınavları birçok kişinin hayatında çok önemli bir dönem noktasıdır. 2019’da üniversitesi maratonunun da son kısmına geldik. Üniversite adayları tercihlerinin nasıl sonuçlandığını yani YKS yerleştirme sonuçlarını bekliyorlar. Böylece tercihlerinden birine yerleşip yerleşmediklerini öğrenebilecekler. Tabii böyle kritik bir sonucu bekleyiş süreci oldukça gergin oluyor o yüzden adaylar YKS sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediyorlar.

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite adaylarının bekleyişi bayramdan önce bitecek! Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının Kurban Bayramı'ndan önce açıklanacağını bildirdi.

YKS tercih sonuçlarının açıklanması için attığınız tweetleri okuyorum. Bazı tweetler gerçekten yaratıcı ????

Ülkemizin geleceği siz gençlerimiz için hiç durmadan çalışıyoruz. Sonuçları da bayramdan önce açıklayacağız. #ösymsonuçlarıaçıkla — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) 4 Ağustos 2019

YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

ÖSYM'nin diğer sınavlarınad olduğu gibi adaylara posta yoluyla sonuç bildirisi yapılmayacak. Adaylar yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sitesinde açılacak YKS 2019 yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası ile öğrenecekler.



