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YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM başkanından kritik açıklama!

EĞİTİM HABERLERİ  | 05.08.2019 15:05 | Son Güncelleme

Üniversite adaylarının 2019 YKS yerleştirme sonuçları bekleyişi sürüyor. ÖSYM resmi olarak yerleştirme sonuçlarının ne zaman ilan edileceğini belirtmiyor ama ÖSYM başkanından üniversite adayları için müjde niteliğinde bir açıklama geldi. İşte ÖSYM başkanının YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanma tarihle ilgili kritik açıklaması...

YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM başkanından kritik açıklama!

Üniversite sınavları birçok kişinin hayatında çok önemli bir dönem noktasıdır. 2019’da üniversitesi maratonunun da son kısmına geldik. Üniversite adayları tercihlerinin nasıl sonuçlandığını yani YKS yerleştirme sonuçlarını bekliyorlar. Böylece tercihlerinden birine yerleşip yerleşmediklerini öğrenebilecekler. Tabii böyle kritik bir sonucu bekleyiş süreci oldukça gergin oluyor o yüzden adaylar YKS sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediyorlar.

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite adaylarının bekleyişi bayramdan önce bitecek! Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının Kurban Bayramı'ndan önce açıklanacağını bildirdi.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

ÖSYM'nin diğer sınavlarınad olduğu gibi adaylara posta yoluyla sonuç bildirisi yapılmayacak. Adaylar yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sitesinde açılacak YKS 2019 yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası ile öğrenecekler.


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