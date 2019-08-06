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YKS yerleştirme sonuçlarına göre boş kontenjanlar belli oldu

EĞİTİM HABERLERİ  | 06.08.2019 15:34 | Son Güncelleme

YÖK, YKS yerleştirme sonuçlarının yer aldığı raporu yayınladı. Yayınlanan rapora göre, üniversite kontenjanlarında yüzde 90 oranında doluluk oranı yakalandı. Boş kalan kontenjanların yüzde 44'ününse mühendislik bölümlerine ait olduğu görüldü. İşte detaylar...

YKS yerleştirme sonuçlarına göre boş kontenjanlar belli oldu

ÖSYM, YKS yerleştirme sonuçlarını açıkladı. YÖK'ün YKS yerleştirme sonuçları raporuna göre üniversitelerdeki doluluk oranı yüzde 90'ı aştı. Lisans programlarında boş kalan 38 bin167 kontenjanın 16 bin 690'ı mühendislik programlarına ait. Yani boş kalan kontenjanların yaklaşık yüzde 44'ü mühendislik bölümleri.

ÖSYS'ye başvuran aday sayılarında yıllar itibariyle artış yaşandı. ÖSYS’ye başvuran aday sayısı 2006 yılında 1.678.383 iken, 2017 yılında bu sayı 2.265.844’e, 2018 yılında 2.381.412’ye, 2019 yılında ise 2.528.031’e ulaştı.

Yükseköğretim Programlarına 2017 yılında toplam yerleşen sayısı 696.288 iken YKS’nin ilk senesi olan 2018 yılında710.982, ikinci senesi olan 2019 yılında ise 753.461’e yükseldi.

Yerleştirme sonuçlarına göre 2017 yılında boş kalan kontenjan sayısı 214.383 iken YKS sistemine geçildiği ilk sene 2018 yılında 128.508 oldu, YKS’nin ikinci defa uygulandığı 2019 yılında ise bu sayı daha da geriledi ve 71.233 oldu. Program kontenjanlarında yapılan rasyonel planlamalar sonucunda 2017 yılında programlarda %76,45 olan doluluk oranı, 2018 yılında %84,69’a yükseldi ve 2019 yılında doluluk oranı daha da artarak %91,36 oldu.Geçen seneye kıyasla boş kontenjanlarda 57.275 azalma sağlandı.

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YKS sayısal verileri açıklandıYKS sayısal verileri açıklandı
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