HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. YKS, YÖKDİL, DGS, ALES, KPSS ne zaman? ÖSYM sınav takvimini açıkladı!

YKS, YÖKDİL, DGS, ALES, KPSS ne zaman? ÖSYM sınav takvimini açıkladı!

08.01.2022 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) 2022 sınav takvimini yayımladı. Böylelikle 2022 YKS, YÖKDİL, DGS, ALES sınav tarihleri belli oldu. Üniversiteye giriş sınavı olan YKS oturumları 18-19 Haziran tarihleri arasında yapılacak. İşte ÖSYM sınav takvimi!

YKS, YÖKDİL, DGS, ALES, KPSS ne zaman? ÖSYM sınav takvimini açıkladı!

Her yıl yüz binlerce öğrencinin başarı göstermek için ter döktüğü YKS TYT oturumu 18 Haziran 2022'de yapılacak. YKS AYT ve YDT oturumları ise 19 Haziran 2022'de gerçekleştirilecek. YKS başvuruları 11 Şubat-7 Mart tarihleri arasında alınacak. ÖSYM 2022 boyunca yapılacak sınavların tarihlerini paylaştı. İşte ÖSYM sınav takvimi!

2022 KPSS TARİHLERİ

KPSS lisans başvuruları 24 Mayıs-6 Haziran arasında alınacak. KPSS ortaöğretim başvuruları 1-13 Eylül tarihleri arasında alınacak. KPSS önlisans başvuruları ise 3-15 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek.

İşte KPSS tarihleri:

  • EKPSS 24 Nisan
  • KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz
  • KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos
  • KPSS ÖABT 14 Ağustos, KPSS Önlisans 2 Ekim
  • KPSS Ortaöğretim 6 Kasım
  • KPSS DHBT 27 Kasım

YKS, YÖKDİL, DGS, ALES ne zaman? ÖSYM sınav takvimini açıkladı!

2022 DGS TARİHLERİ

DGS, bu sene 3 Temmuz'da yapılacak. Sınav başvuruları 13-23 Mayıs tarihleri arasında alınacak.

2022 YDS TARİHLERİ

  • YDS/1 10 Nisan, YDS/2 23 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.
  • 2022-YDS/1 başvuruları 17-28 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
  • 2022-YDS/2 başvuruları ise 6-15 Eylül 2022 tarihlerinde alınacak.

2022 ALES TARİHLERİ

  • ALES/1 başvuruları 21 Şubat-3 Mart tarihlerinde alınacak. Sınav ise 17 Nisan'da yapılacak.
  • ALES/2 başvuruları ise 24 Haziran - 4 Temmuz tarihlerinde alınacak. Sınav, 21 Ağustos'ta gerçekleşecek.
  • ALES/3 başvuruları 30 Eylül-10 Ekim tarihlerinde alınacak ve sınav 20 Kasım'da gerçekleşecek.

YKS, YÖKDİL, DGS, ALES ne zaman? ÖSYM sınav takvimini açıkladı!

2022 YÖKDİL TARİHLERİ

YÖKDİL2022 başvuruları 21-31 Ocak tarihlerinde alınacak. Sınav 13 Mart tarihinde yapılacak ve sonuçlar 29 Mart'ta açıklanacak.

2022 MSÜ TARİHLERİ

MSÜ sınav başvuruları 13 Ocak-9 Şubat arasında alınacak ve sınav da 27 Mart tarihinde gerçekleşecek. Sınavın geç başvuru tarihi 22 Şubat olurken sınav sonuçları ise 14 Nisan'da açıklanacak.

2022 TUS tarihleri

TUS 2022, 6 Mart'ta yapılacak. Başvurular 14-24 Ocak arasında alınacak. Sonuçlar da 31 Mart tarihinde açıklanacak.

Detaylı bilgi için, 'https://www.osym.gov.tr/TR,21122/2021.html' adresine erişim sağlayabilirsiniz.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu da oldu! Parmağına taktı, soluğu hastanede aldıBu da oldu! Parmağına taktı, soluğu hastanede aldı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Bakan Özer duyurdu: Sayı daha da artacak!Bakan Özer duyurdu: Sayı daha da artacak!
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM ALES DGS KPSS YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bu nasıl şans? Emre Belözoğlu bir türlü kurtulamıyor!

Bu nasıl şans? Emre Belözoğlu bir türlü kurtulamıyor!

Şanlıurfa sınırında patlama! MSB acı haberi duyurdu

Şanlıurfa sınırında patlama! MSB acı haberi duyurdu

Babasından olan kardeşlerini paylaştı! İnanılmaz benzerlik

Babasından olan kardeşlerini paylaştı! İnanılmaz benzerlik

İBB'ye teftişin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş mesaj

İBB'ye teftişin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş mesaj

Akılalmaz olay! '15 yıllık galericiyim başıma bu geldi’

Akılalmaz olay! '15 yıllık galericiyim başıma bu geldi’

Bedelli askerlik ne kadar olacak? Bakan Akar açıkladı!

Bedelli askerlik ne kadar olacak? Bakan Akar açıkladı!

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

‘Korona olmayan kalmadı, şehir düştü’ denilen Eskişehir'de kısıtlamaya gidildi

‘Korona olmayan kalmadı, şehir düştü’ denilen Eskişehir'de kısıtlamaya gidildi

Kahvesini sıcak tercih edenlere en iyi termos bardaklar

Kahvesini sıcak tercih edenlere en iyi termos bardaklar

Erdoğan’ın o fotoğrafındaki dikkat çeken detay!

Erdoğan’ın o fotoğrafındaki dikkat çeken detay!

Bu ilk değil! Tutuklanmamak için hamile kalmışlar

Bu ilk değil! Tutuklanmamak için hamile kalmışlar

İstanbul’da vahşet! Canlı canlı mezara gömdüler…

İstanbul’da vahşet! Canlı canlı mezara gömdüler…

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.