YKS, YÖKDİL, DGS, ALES, KPSS ne zaman? ÖSYM sınav takvimini açıkladı!

Her yıl yüz binlerce öğrencinin başarı göstermek için ter döktüğü YKS TYT oturumu 18 Haziran 2022'de yapılacak. YKS AYT ve YDT oturumları ise 19 Haziran 2022'de gerçekleştirilecek. YKS başvuruları 11 Şubat-7 Mart tarihleri arasında alınacak. ÖSYM 2022 boyunca yapılacak sınavların tarihlerini paylaştı. İşte ÖSYM sınav takvimi!
KPSS lisans başvuruları 24 Mayıs-6 Haziran arasında alınacak. KPSS ortaöğretim başvuruları 1-13 Eylül tarihleri arasında alınacak. KPSS önlisans başvuruları ise 3-15 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek.
İşte KPSS tarihleri:
DGS, bu sene 3 Temmuz'da yapılacak. Sınav başvuruları 13-23 Mayıs tarihleri arasında alınacak.
YÖKDİL2022 başvuruları 21-31 Ocak tarihlerinde alınacak. Sınav 13 Mart tarihinde yapılacak ve sonuçlar 29 Mart'ta açıklanacak.
MSÜ sınav başvuruları 13 Ocak-9 Şubat arasında alınacak ve sınav da 27 Mart tarihinde gerçekleşecek. Sınavın geç başvuru tarihi 22 Şubat olurken sınav sonuçları ise 14 Nisan'da açıklanacak.
2022 TUS tarihleri
TUS 2022, 6 Mart'ta yapılacak. Başvurular 14-24 Ocak arasında alınacak. Sonuçlar da 31 Mart tarihinde açıklanacak.
Detaylı bilgi için, 'https://www.osym.gov.tr/TR,21122/2021.html' adresine erişim sağlayabilirsiniz.
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