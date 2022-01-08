YKS, YÖKDİL, DGS, ALES, KPSS ne zaman? ÖSYM sınav takvimini açıkladı!

Her yıl yüz binlerce öğrencinin başarı göstermek için ter döktüğü YKS TYT oturumu 18 Haziran 2022'de yapılacak. YKS AYT ve YDT oturumları ise 19 Haziran 2022'de gerçekleştirilecek. YKS başvuruları 11 Şubat-7 Mart tarihleri arasında alınacak. ÖSYM 2022 boyunca yapılacak sınavların tarihlerini paylaştı. İşte ÖSYM sınav takvimi!

2022 KPSS TARİHLERİ

KPSS lisans başvuruları 24 Mayıs-6 Haziran arasında alınacak. KPSS ortaöğretim başvuruları 1-13 Eylül tarihleri arasında alınacak. KPSS önlisans başvuruları ise 3-15 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek.

İşte KPSS tarihleri:

EKPSS 24 Nisan

KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos

KPSS ÖABT 14 Ağustos, KPSS Önlisans 2 Ekim

KPSS Ortaöğretim 6 Kasım

KPSS DHBT 27 Kasım

2022 DGS TARİHLERİ

DGS, bu sene 3 Temmuz'da yapılacak. Sınav başvuruları 13-23 Mayıs tarihleri arasında alınacak.

2022 YDS TARİHLERİ

YDS/1 10 Nisan, YDS/2 23 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

2022-YDS/1 başvuruları 17-28 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2022-YDS/2 başvuruları ise 6-15 Eylül 2022 tarihlerinde alınacak.

2022 ALES TARİHLERİ

ALES/1 başvuruları 21 Şubat-3 Mart tarihlerinde alınacak. Sınav ise 17 Nisan'da yapılacak.

ALES/2 başvuruları ise 24 Haziran - 4 Temmuz tarihlerinde alınacak. Sınav, 21 Ağustos'ta gerçekleşecek.

ALES/3 başvuruları 30 Eylül-10 Ekim tarihlerinde alınacak ve sınav 20 Kasım'da gerçekleşecek.

2022 YÖKDİL TARİHLERİ

YÖKDİL2022 başvuruları 21-31 Ocak tarihlerinde alınacak. Sınav 13 Mart tarihinde yapılacak ve sonuçlar 29 Mart'ta açıklanacak.

2022 MSÜ TARİHLERİ

MSÜ sınav başvuruları 13 Ocak-9 Şubat arasında alınacak ve sınav da 27 Mart tarihinde gerçekleşecek. Sınavın geç başvuru tarihi 22 Şubat olurken sınav sonuçları ise 14 Nisan'da açıklanacak.

2022 TUS tarihleri

TUS 2022, 6 Mart'ta yapılacak. Başvurular 14-24 Ocak arasında alınacak. Sonuçlar da 31 Mart tarihinde açıklanacak.

Detaylı bilgi için, 'https://www.osym.gov.tr/TR,21122/2021.html' adresine erişim sağlayabilirsiniz.



