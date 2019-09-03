YKS'de bu yılın mezunları daha başarılı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) sonuçlarına ilişkin detaylı analizlerin yer aldığı "2019-YKS Değerlendirme Raporu" açıklandı. Buna göre, bu yıl mezun olan adayların TYT, SAY, EA ve DİL yerleştirme puan ortalamalarının önceki yıllara göre daha yüksek olduğu tespit edildi.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan rapora göre, Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) başvuran 2 milyon 515 bin 12 adaydan, 2 milyon 390 bin 491'i sınava katıldı.

Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) başvuran 2 milyon 24 bin 549 adayın 1 milyon 880 bin 800'ü, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) başvuran 137 bin 751 adayın da 113 bin 956'sı sınava girdi.

- Adayların doğru cevap ortalamaları

TYT'ye katılan adayların testlerdeki doğru cevap sayı ortalamaları şöyle:

"Türkçe 40 soruda 18,35, sosyal bilimler 20 soruda 8,33, temel matematik 39 soruda 6,88, fen bilimleri 20 soruda 3,17."

AYT'ye giren adaylardan testlerde en az 1 soruyu cevaplayanların doğru cevap sayı ortalamaları ise şu şekilde: