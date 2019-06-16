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YKS'de kimliğinde fotoğrafı olmayan kız öğrenci için polisler zamanla yarıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 13:47 | Son Güncelleme

TRABZON'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumunda kimliklerini unutan adayların yardımına polis ekipleri koştu. Kimliğinde fotoğrafı olmadığı gerekçesiyle sınava giremeyen kız öğrenci, polis ekiplerince motosiklete bindirilip götürüldüğü İl Nüfus Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasıyla, sınava son anda yetiştirildi.

YKS'de kimliğinde fotoğrafı olmayan kız öğrenci için polisler zamanla yarıştı

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA) - TRABZON'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumunda kimliklerini unutan adayların yardımına polis ekipleri koştu. Kimliğinde fotoğrafı olmadığı gerekçesiyle sınava giremeyen kız öğrenci, polis ekiplerince motosiklete bindirilip götürüldüğü İl Nüfus Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasıyla, sınava son anda yetiştirildi.
Kentte, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci bölümü olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) yapıldı. Adaylar, sınava 1 saat kala güvenlik kontrolünden geçirilerek, salonlara alındı. Güvenlik kontrolü sırasında plastik su şişelerindeki etiketler alınırken, adaylar üzerindeki metal toka, yüzük, kolye ve kemerler de çıkartıldı. Sınav öncesi kimliklerini evde unutan üniversite adaylarının yardımına ise polis ekipleri yetişti. Trabzon İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik'in talimatı doğrultusunda, sınav salonları çevresinde polis araçları ve motosikletli yunus polisi ekipleri de kimliklerini unutan adaylar için hazır bekledi.
SON ANDA SINAVA YETİŞTİ
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü'nde, saat 09.30'da salona gelen Melek Sofu (18), kimliğinde fotoğraf yer alamaması üzerine sınava giremedi. Sınava dakikalar kala endişe yaşayan kız öğrencinin durumunu fark edilmesi üzerine, motosikletli yunus polis ekipleri harekete geçti. Kask takıp motosikletle götürüldüğü İl Nüfus Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan öğrenci, aynı motosiklete sınava gireceği üniversiteye yetiştirildi. Sınava saniyeler kala girmesi sağlanan Melek Sofu ve ailesi, zamanla yarışan polis ekiplerine teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

YKS'de kimliğinde fotoğrafı olmayan kız öğrenci için polisler zamanla yarıştıYKS'de kimliğinde fotoğrafı olmayan kız öğrenci için polisler zamanla yarıştıYKS'de kimliğinde fotoğrafı olmayan kız öğrenci için polisler zamanla yarıştıYKS'de kimliğinde fotoğrafı olmayan kız öğrenci için polisler zamanla yarıştı

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