YKS'de kullanılan sınav setleri köy çocukları için toplandı

Batman'da bir grup gönüllü genç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumuna giren üniversite adaylarına verilen sınav setlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için topladı.

Batman'da Bir Umut Bin Mutluluk Derneğinin gönüllü üyeleri, "kalemsiz çocuk kalmasın" sloganıyla başlattıkları proje kapsamında YKS'nin yapıldığı sınav merkezlerinin önüne gitti.

Hazırladıkları şeffaf kutularla sınava giren öğrencilerin çıkmasını bekleyen gönüllüler, adaylardan ÖSYM'nin dağıttığı sınav setlerindeki kalem, silgi ve kalemtıraşları talep etti.

Gençler, topladıkları sınav setlerini okullardaki ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştıracak.

Grup adına konuşan Emin Sevin, Batman'ın farklı okullarında 26 gönüllüyle sınav çıkışında sınav setleri topladıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Amacımız köy çocuklarının kalemsiz kalmamasıdır. Bu amaçla yola çıktık. Öğrenciler sınav sonrası genelde kalemleri çöpe atıyorlar. ÖSYM'nin dağıttığı kalemlerin heba olmaması hem de köydeki kardeşlerimize ufak da olsa bir destekte bulunmak istedik. Sınavdan çıkan öğrencilerden kendilerine verilen kırtasiye setlerini köy okullarında okuyan öğrencilere bağışlamalarını istedik. Onlar da destek oldular. Geçen yıl 17 bin set toplamıştık. Bu sene hedefimiz 20 bin set toplayıp bölgedeki köy okullarına dağıtmak."

Öğrenciler de etkinlikten duydukları memnuniyeti ifade etti.

