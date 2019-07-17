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YKS'de Mehmet Berke Denizli'nin gururu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 19:21 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'de, sınıf öğretmeni Gülcan ile akademisyen Ertuğrul İşler çiftinin oğlu Mehmet Berke İşler (18), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testi'nde Türkiye ikincisi, Alan Yeterlilik Testi'nde ise tek Türkiye birincisi oldu.

YKS'de Mehmet Berke Denizli'nin gururu oldu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, sınıf öğretmeni Gülcan ile akademisyen Ertuğrul İşler çiftinin oğlu Mehmet Berke İşler (18), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testi'nde Türkiye ikincisi, Alan Yeterlilik Testi'nde ise tek Türkiye birincisi oldu. Aile, oğlunun Türkiye birincisi olmasından dolayı gurur yaşarken, Mehmet Berke başarısını düzenli çalışmaya borçlu olduğunu söyledi.
Denizli'de özel liseden mezun olan Mehmet Berke İşler, 2019 YKS'den büyük zaferle çıktı. Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Ertuğrul İşler ile özel eğitim sınıf öğretmeni Gülcan İşler'in iki oğlundan biri olan İşler, girdiği sınavda Temel Yeterlilik Testi'nde 1 yanlışla 496 puan alarak Türkiye ikincisi olurken, Alan Yeterlilik Testi'nde ise 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. Aldığı sonuçtan dolayı çok mutlu olduğunu belirten İşler, "Birçok kişi hayallerine kavuştu. Bazıları ise şanslarını seneye deneyecek. Sonuçları, gece uyurken okul müdürüm arayıp söyledi. Uyandım, ancak tam olarak ne olduğunu anlayamadım. Sonucu aldıktan sonra tekrar uyudum. Başarımdaki sırrım, düzenli bir şekilde çalışmak. Derslere düzenle şekilde katılmak ve ezbere fazla kaçmadan çalışmak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Olayın mantığını anlayarak çalıştım ve kazandım. Kitap okumak da çok önemli. Kitap okuyarak gündemdeki olayları takip etmeyi, günümüzü ve geçmişi anlamayı, geleceğe yön vermeyi öğreniyorsunuz. Biz de gelecekte söz sahibi olmak istiyorsak, kendimizi donanımlı hale getirmek zorundayız. Bu başarıyı hissediyordum benim için güzel bir sürpriz oldu" dedi.
İşler, doktor olmak istediğini söyledi.
'ÇALIŞMA YETER DİYORDUK'
Baba Prof. Dr. Ertuğrul İşler de "Oğlumun elde ettiği başarıdan dolayı ailecek gururluyuz. Çok çalıştığı için ilk 100'e gireceğini düşünüyordum. Ben ona hiçbir zaman 'çalış' demedim. Hatta o kadar çok çalışıyordu ki 'çalışma yeter' demek zorunda kaldım" diye konuştu.
Öğretmen anne Gülcan İşler de oğluyla gurur duyduklarını ifade ederek, "Bu gururu bize yaşattığı için oğlumla gurur duyuyorum. Sorumluluklarının farkında olan bir çocuktu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bizi hiç yormadı, başarıları daim olsun" dedi.

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YKS'de Mehmet Berke Denizli'nin gururu olduYKS'de Mehmet Berke Denizli'nin gururu olduYKS'de Mehmet Berke Denizli'nin gururu olduYKS'de Mehmet Berke Denizli'nin gururu oldu

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