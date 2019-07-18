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YKS’de tercih aralığı geniş tutulmalı, profesyonel tercih desteği alınmalı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 16:14 | Son Güncelleme

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı.

YKS’de tercih aralığı geniş tutulmalı, profesyonel tercih desteği alınmalı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Öğrencilerin YKS sonuçlarına göre yapacakları üniversite tercihleri konusunda tavsiyelerde bulunan Uğur Okulları Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ve AR-GE’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin öncelikli olarak tercihlerde yelpazenin geniş tutulması gerektiğine değindi.
Bu yılki sınava bakıldığında, geçen yıla kıyasla özellikle eşit ağırlık bölümünün eleyiciliğinin daha az olduğuna değinen Barış Sezgin; “Geçen yıl 300 puan alan öğrenci 155 bininci olmuşken bu sene aynı puan alan öğrenci ortalama 185 bininci oldu. Bu da öğrencilerimizin tercih yaparken tercih aralıklarını çok daha geniş tutmaları, geniş bir yelpazede bölümlerin sıralamalarını değerlendirip tercih etmelerinin önem kazandığı anlamına geliyor” dedi.
Puan eşitliği durumunda en önemli kriter tercih olacak
Barış Sezgin; “Özellikle eşit ağırlık bölümünde, piramitin orta kademesindeki öğrencilerde yığılmalar olabileceği için, puan eşitliği durumunda en önemli kriter tercih olacak, bu nedenle tercih aralığının genişliği bu noktada önem taşıyacaktır. Öğrencilerimizin üniversite tercihinde bulunurken göz önüne almaları gereken en önemli kriter seçecekleri bölümün kendilerine ne kadar uygun olduğu. Kendilerine “ben kim olmalıyım?” sorusunu sordukları bu çağlarında, seçecekleri mesleğin bu sorunun cevabı ile uyuşup uyuşmadığı iyi değerlendirilmelidir. Aile baskısı, çevrenin oluşturduğu yanlış öğrenmelerle öğrenciler istemedikleri bölümleri yazabiliyor. Her öğrenci kendine ve gelecek hayallerine en uygun olacağını, kendisini en mutlu edecek mesleğin tercihinde bulunmalı.” şeklinde konuştu. Yetenek sınavına girecek öğrencilerin ise sınavına girecekleri okulun duyurularını iyi takip etmesi gerektiğini dile getirdi.
Profesyonel tercih desteği önemli
Tercih döneminde öncelikle anne ve babaların desteğinin çok önemli olduğuna ve çocuklarına direktif vermemeleri gerektiğine değinen Barış Sezgin, ailelerin önerilerde bulunmalarını ancak son kararı öğrencilerin vermesi gerektiğini dile getirdi. Ayrıca kariyer konusunda uzman psikolojik danışmanlardan da tercih desteği alınması gerektiğinin önemini vurgulayan Sezgin; “Uğur Okulları olarak 50 yılı aşkın sınav deneyimi ve birikimi ile ücretsiz YKS Tercih danışmanlığı hizmeti sunuyoruz. Uğur YKS Tercih Ofisleri tercih döneminde, Uğur Okulları uzman psikolojik danışmanlarının her öğrenciye özel olarak hizmet vereceği tercih ofisleri, tüm öğrencilere açık olacak.” dedi.

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