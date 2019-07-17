YKS'de Türkiye birincisi İzmir'den çıktı

Taylan YILDIRIM / İZMİR (DHA) - YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı'nın (YKS) ardından öğrencilerin heyecanla beklediği sonuçlar açıklandı. İzmir'deki Bahçeşehir Koleji 50'nci Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi Berke Çalışkan, Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT), 500 tam puanla Türkiye birinciliğini elde etti. Bilgisayar mühendisliğini tercih edeceğini söyleyen Berke Çalışkan, başarısını düzenli çalışmaya ve sosyal hayattan kopmamaya bağlıyor.

Binlerce öğrencinin ter döktüğü YKS sonuçları açıklandı. İzmir'de bulunan Bahçeşehir Koleji 50'nci Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi Berke Çalışkan, TYT alanında 500 tam puanla Türkiye birinciliğini elde etti. Başarısını okulunda öğretmenleriyle paylaşan Berke Çalışkan, sınav sonrasında soruları incelediği zaman iyi bir sonuç beklediğini, ancak Türkiye birinciliğinin kendisi için güzel bir sürpriz olduğunu söyledi. Berke Çalışkan, "Sınava hazırlanırken düzenli çalıştım. Buna da erkenden, geçen yaz tatilinde başladım. Bu süreçte okulumdaki öğretmenlerim, ailem, arkadaşlarım yardım etti. Düzenli çalıştım ama kendime de zaman ayırdım. Hayatımı bu sınava adamadım" dedi.

Hem ilgi alanı olması hem de gelecekte bu mesleğin önemli bir yer tutacağını düşündüğü için bilgisayar mühendisliğini tercih edeceğini de vurgulayan Berke Çalışkan, sınava hazırlanan öğrencilere ise düzenli çalışmalarını, farklı konular üzerinde sorular çözmelerini, hayatlarının sınavıymış gibi davranmamalarını ve hayatlarından ödün vermemelerini tavsiye etti.

Berke Çalışkan ayrıca, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün'ün de kendisini telefonla aradığını, TYT alanında Türkiye'de tam puan elde eden tek öğrenci olduğunu belirttiğini ve tebrik ettiğini söyledi.

Okul Müdürü Dr. Aylin Gil ise "Okumuz 4 yıl önce açıldı. İlk mezunlarımızı verdik. Öğrencimizin bu başarıyı elde etmesi bizleri gururlandırdı" dedi.

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