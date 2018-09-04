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YKS'nin başarılı öğrencileri Medipol Üniversitesi'nde

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 14:40 | Son Güncelleme

İstanbul Medipol Üniversitesi, YKS'de dereceye girerek Uluslararası Tıp Fakültesi'ni tercih eden öğrencileri tanıttı - İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın: - "Türkiye'de artık sesimizi, üniversitemizi kazanan öğrencilerle değil, mezun olan öğrencilerimizin başarısıyla duyurmayı arzu ediyorum"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın, "Türkiye'de artık sesimizi, üniversitemizi kazanan öğrencilerle değil, mezun olan öğrencilerimizin başarısıyla duyurmayı arzu ediyorum." dedi.

Yükseköğretim Kurum Sınavı'nda, TÜBİTAK sayısal ek puanıyla Türkiye birincisi olan Şanlıurfalı Halil Hazar Gelener'in de aralarında bulunduğu ilk 57'de yer alan 10 öğrenci, İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi'ni tercih etti.

Öğrencilerin katılımıyla Kavacık Güney Kampüsündeki konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Sabahattin Aydın, üniversitede 12 fakülte, 1 yüksekokul ve 4 meslek yüksekokulu bulunduğunu belirtti.

Rektör Aydın, vakıf üniversitelerinde son 5-6 yılda doluluk sorunu yaşandığını, Medipol Üniversitesi'nin böyle bir sorunu olmadığını, bunun da ötesinde daha çok en başarılı öğrencileri üniversite bünyesine katmak ve Medipol mezunlarıyla ülkenin geleceğinde söz sahibi olmak gibi bir misyon üstlendiklerini söyledi.

İki farklı tıp fakültesine sahip olduklarını, birinin tamamen İngilizce eğitim veren Uluslararası Tıp Fakültesi, diğerinin ise yüzde 30'u İngilizce eğitim olan tıp fakültesi olduğuna işaret eden Aydın, Uluslararası Tıp Fakültesi'ne sadece burslu öğrenci kabul ettiklerini, ağırlıklı Türkçe eğitim verilen tıp fakültesine ise tam burslu, indirimli ve ücretli öğrencileri kabul ettiklerini dile getirdi.

Vakıf üniversiteleri arasından öğrencilerin en fazla tercih ettiği üniversite olduklarını aktaran Aydın, hem tercih ve yerleşme hem de doluluk oranı açısından oldukça olumlu bir noktaya ulaştıklarını ifade etti.

Aydın, "Açıkçası Türkiye'de artık sesimizi, üniversitemizi kazanan öğrencilerle değil, mezun olan öğrencilerimizin başarısıyla duyurmayı arzu ediyorum. O zaman Medipol Üniversitesi gerçek misyonuna ulaşmış olur." dedi.

Dünyada "bilim adamı doktoru" yetiştirme ihtiyacının giderek arttığını vurgulayan Aydın, bu konuya Türkiye'deki üniversitelerin yeterince eğilemediğini düşündüğünü, Medipol Üniversitesi olarak bu alanı doldurmak istediklerini kaydetti.

Prof. Dr. Aydın, Uluslararası Tıp Fakültesinde mesleki beceriyi kliniklerde değil, doğrudan araştırma laboratuvarlarında başlattıklarını sözlerine ekledi.

- Öğrenciler stajlarını ABD'de yapacak

Dereceye giren öğrencilerin hazırlık eğitimlerinin yarı dönemini yurt dışında geçireceğine değinen Aydın, şöyle konuştu:

"Bilim adamı yetiştirme programına mühendisliği de dahil etmiş bulunmaktayız. Tamamen burslu öğrencileri kabul ediyoruz, ülkemizin seçkin öğrencilerini oralara çekmeye ve onları erken dönemde araştırma alanında yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu öğrencilerimizin ufuklarını geliştirebilmek amacıyla da hazırlık döneminde hazırlığın yarısını yurt dışında (ABD) okutarak, özellikle de tıp fakültesi öğrencilerimizin şimdiden bağlantı kurmalarını sağlıyoruz. Hazırlık süresince eğitimini Boston'da yapan arkadaşlarımız anlaşmamız gereği fakülte öncesi Harvard'da ziyaretler yapıp, belli görüşmeler yapıyorlar. 4. sınıftan itibaren o bağlantı kurdukları yerlere staja gitme imkanı elde ediyorlar. Tıp fakültesi eğitimi 4. sınıftan itibaren staj dönemidir. Dersler artık klasik teorik eğitimden staja dönüşür. Öğrenciler orada arzu ettikleri branşlarda stajlarını yapma gibi bir fırsat elde ediyorlar."

Aydın, konuşmasının ardından YKS'de dereceye girerek Medipol Üniversitesi'ni tercih eden öğrencileri tanıttı.

Aydın'ın konuşmasının ardından söz alan öğrenciler, mesleki kariyer ve hedeflerinden bahsetti. YKS Türkiye 1.'si Halil Hazar Gelener, Türkiye'yi bilimsel çalışmalarda ileri taşımak istediklerini belirterek, bu anlamda Medipol Üniversitesi'ni tercih ettiği için mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

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