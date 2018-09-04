YKS'nin başarılı öğrencileri Medipol Üniversitesi'nde

Rektör Aydın, vakıf üniversitelerinde son 5-6 yılda doluluk sorunu yaşandığını, Medipol Üniversitesi'nin böyle bir sorunu olmadığını, bunun da ötesinde daha çok en başarılı öğrencileri üniversite bünyesine katmak ve Medipol mezunlarıyla ülkenin geleceğinde söz sahibi olmak gibi bir misyon üstlendiklerini söyledi.

Yükseköğretim Kurum Sınavı'nda, TÜBİTAK sayısal ek puanıyla Türkiye birincisi olan Şanlıurfalı Halil Hazar Gelener'in de aralarında bulunduğu ilk 57'de yer alan 10 öğrenci, İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi'ni tercih etti.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın, "Türkiye'de artık sesimizi, üniversitemizi kazanan öğrencilerle değil, mezun olan öğrencilerimizin başarısıyla duyurmayı arzu ediyorum." dedi.

İki farklı tıp fakültesine sahip olduklarını, birinin tamamen İngilizce eğitim veren Uluslararası Tıp Fakültesi, diğerinin ise yüzde 30'u İngilizce eğitim olan tıp fakültesi olduğuna işaret eden Aydın, Uluslararası Tıp Fakültesi'ne sadece burslu öğrenci kabul ettiklerini, ağırlıklı Türkçe eğitim verilen tıp fakültesine ise tam burslu, indirimli ve ücretli öğrencileri kabul ettiklerini dile getirdi.

Vakıf üniversiteleri arasından öğrencilerin en fazla tercih ettiği üniversite olduklarını aktaran Aydın, hem tercih ve yerleşme hem de doluluk oranı açısından oldukça olumlu bir noktaya ulaştıklarını ifade etti.

Aydın, "Açıkçası Türkiye'de artık sesimizi, üniversitemizi kazanan öğrencilerle değil, mezun olan öğrencilerimizin başarısıyla duyurmayı arzu ediyorum. O zaman Medipol Üniversitesi gerçek misyonuna ulaşmış olur." dedi.

Dünyada "bilim adamı doktoru" yetiştirme ihtiyacının giderek arttığını vurgulayan Aydın, bu konuya Türkiye'deki üniversitelerin yeterince eğilemediğini düşündüğünü, Medipol Üniversitesi olarak bu alanı doldurmak istediklerini kaydetti.