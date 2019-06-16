YKS’nin ikinci oturumu başladı

ÖSYM’nin üniversite eğitimi almak isteyenler için düzenlediği YKS’de ikinci oturum olan AYT başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) eğitimini üniversitede devam etmek isteyeler için düzenlediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) ilk oturumu olan TYT dün gerçekleştirildi. Bu sınavdan 150 ve üstü puan alan adaylar TYT puan türü ile öğrenci alan iki yıllık programları tercih edebilecek ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alan üniversitelerin ilgili bölümlerine başvuru yapabilecek. YKS’nin ikinci oturumu olan AYT ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) başladı. Saat 10.15’te başlayan sınava giren adaylara bu oturumda 180 dakika süre tanınacak.

"Stres yapmak çok gereksiz"

Halihazırda TOBB ETÜ makine mühendisliğinde eğitim gören ve kendini denemek maksadıyla bu seneki sınava giren Dorukan Öztürk, "Sınava ikinci kez giriyorum. Üniversite öğrencisiyim, kendini denemek için sınava giriyorum. Bu yüzden heyecanım yok ve rahat bir şekilde gireyim, geçen seneye göre soruları kıyaslayayım istedim. Dün sınava girdim, keşke geçen sene de bu rahatlıkla girseydim daha iyisini yapardım. Hayatımdan memnunum ama öğrendiğim bilgilerin ne kadarını unutmuşum diye test etmek istedim. Geçen sene bu bilinçle sınava girseydim sonucu daha güzel olurdu. Bundan sonraki hayatıma da bu bilinçle devam edeceğim. Geçtiğimiz sene benim sınav performansım çok düşüktü stresim çok fazlaydı. Denemelerim iyiydi çok kötü değildi ama sınavda şansızlıklar yaşadım. Ben geçtiğimiz sene Tıp Fakültesini kazanmak istiyordum. Bu sene tıp kazanacak kadar iyi performans sergileyemedim. Matematik ve Fizik ağırlıklı çözdüm. Bugün de elimden geleni yapacağım. Sınava ilk gireceklere, hayatın sonu olmadığını hatırlatmak isterim. Stres yapmak çok gereksiz sonrasında çok pişman olunuyor. Derin bir nefes alıp sınava öyle başlasınlar. Zaten ilk soruyu çözdüklerinde gerisi gelecektir" ifadelerini kullandı.

Dün gerçekleştirilen TYT sınavında Türkçe bölümünde çıkan soruların cevaplarında çelişkide kaldığını söyleyen Sinem Topaloğlu, "Sınava ilk defa giriyorum. İlk başlarda çok büyük sıkıntılar yaşamadım ama son zamanlarda çok sıkıldım. Dün girdiğim sınavda Türkçe’de çok fazla çelişkide kaldım. Türkçe’de çok vakit harcadım, zamanım yetmedi. Bugün gireceğim sınavda Fen bölümü sorularında iddialıyım. Hayalim, diş hekimi olmak. Herkese başarılar diliyorum" diye konuştu.