YKS’nin ikinci oturumu tamamlandı

ÖSYM’nin düzenlediği üniversitelere giriş sınavı YKS’nin ikinci oturumunun sonuçlanmasının ardından öğrenciler sonuçların açıklanacağı 18 Temmuz’u beklemeye başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) eğitimine üniversiteye devam etmek isteyen adaylar için düzenlediği Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) sonuçlandı. Sınavın bitmesiyle birlikte adayların gözleri ÖSYM’nin daha önceden açıkladığı takvime göre 18 Temmuz’da açıklanacak olan sınav sonuçlarına çevrildi.

"Yurt dışında okumak istiyorum"

Yurt dışında okumak isteyen Yahya Süran, "Sınav iyiydi diyebilirim. Fen bilimleri soruları beni biraz zorladı, 8 boşum var. Matematik soruları iyiydi pek zorlanmadım. Zamanım bu sınavda yeterli geldi ama dünkü sınavı son 15 dakika kala bitirdim. Dün Türkçe sorularında zorlandım, şıklar birbirine çok yakındı tereddütte kaldım. Hayalimde bilgisayar ve yazılım mühendisi olmak var. Yurt dışında okumak istiyorum" dedi.

"Sınavımın iyi geçmiş olması babam için en güzel hediye"

Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi Bölümünü kazanmak isteyen Deniz Akça, "Sınavda süre ve sorular çok uzundu. Benim için bu sınavda sorun yaşanmadı ama dünkü sınavda zamandan kaynaklı problem yaşadım. Ben yeni mezunum, takdir aldım. Sınavımın iyi geçmiş olması babam için en güzel hediyelerden biri. Ben 11’inci sınıfın ikinci döneminden bu yana hazırlanıyorum. Ben fizyoterapist olmak istiyorum. Okul olarak Hacettepe Üniversitesini istiyorum" ifadelerini kullandı.