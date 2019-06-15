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YKS’nin ilk oturumu TYT tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 13:03 | Son Güncelleme

YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı tamamlandı.

YKS’nin ilk oturumu TYT tamamlandı

YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı tamamlandı. Sınav süresinin yeterli olduğunu söyleyen adaylar, soruların kolay olduğunu ifade etti.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi(TYT) için adayların sınav merkezlerine girişleri saat 10.00’da son buldu. 2 Milyonu aşkın öğrencinin katıldığı sınav, saat 10.15 itibariyle başladı. Sınavın ilk 100 dakikası ve son 15 dakikası adayların sınav salonlarından çıkışlarına izin verilmedi. 1 senelik yoğun temponun ardından ilk oturumdan çıkan adaylar, duygularını ifade etti. Adayların çoğu, sınav için ayrılan sürenin yeterli olduğunu ifade ederek soruların kolay olduğunu belirtti. Sınavdan morali bozuk çıkanlar ise konuşmayarak ailelerinin yanına gitti.
İstanbul Üniversitesi’nde TYT sınavına girenler adaylar arasındaki 40 yaşındaki Savaş Masaç, 3 çocuğuna örnek olmak için sınava girdiğini söyledi. Hali hazırda inşaat sektöründe çalıştığını belirten Masaç, hukuk fakültesinde okumak istediğini dile getirdi. Sınav süresi ÖSYM tarafından 135 dakika olarak belirlenen TYT sınavı, saat 12.30’da son buldu.

YKS’nin ilk oturumu TYT tamamlandı

YKS’nin ilk oturumu TYT tamamlandı

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