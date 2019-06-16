YKS'nin üçüncü oturumu sona erdi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) sona erdi.

Adaylara, saat 15.45'te başlayan sınav için 120 dakika süre verildi. 137 bin 773 adayın başvurduğu YDT, 871 binada ve 10 bin 17 salonda gerçekleştirildi. Sınavda 25 bin 855 kişi görev aldı.

YDT'de Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde toplam 80 soru yer aldı.

YKS sonuçları, 18 Temmuz'da açıklanacak.

