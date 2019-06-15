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YKS'ya geç kalanlar gözyaşlarını tutamadı (İTÜ)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 11:41 | Son Güncelleme

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı başladı.

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,(DHA)-YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı başladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Gümüşsuyu Kampüsü'nde gireceği sınava geç kalan bir öğrenci göz yaşlarına hakim olamadı. İstanbul Üniversitesinde ise sınava son dakika gelenlerin yanı sıra kimlik kartı yerine ehliyetle gelen bir öğrenci de sınava alınmadı.

YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi saat 10.15.'te başladı. Adaylar saat 10.00'a kadar sınava girdi. Öğrenciler sınava iyi hazırlandıklarını belirtirken aileleri de çocukları iyi dileklerde bulundu. Sınava erken gelenlerin yanı sıra geç kalanlar da vardı. Saat 10.00'a doğru sınavın yapılacağı okula gelen öğrenciler koşarak sınav salonuna gitti. Kimlik kartı yerine ehliyetle gelen bir öğrenci ise sınava alınmadı. 135 dakika sürecek TYT sınavı saat 12.30'da sona erecek.

İstanbul Teknik Üniversitesi Gümüşsuyu Kampüsü'nde sınava girecek olan öğrenciler ve velileri de erken saatlerde okul bahçesinde toplanmaya başladı. Sınav saatinin yaklaşmasıyla öğrenciler üstleri aranarak içeri alındı. Dışarıda bekleyen öğrenci velilerinden bazıları dua okurken bazıları ise Kuran-ı Kerim okudu. Kapıların kapanmasına birkaç dakika kala kapıdaki görevli bahçedeki öğrencileri uyardı. Bazı öğrenciler sınava birkaç dakika kala sınavın yapılacağı okula girmeyi başardı. Görevliler 15 dakika kuralı gereği okul kapılarını saat 10.00'da kapattı. Kapılar kapandıktan birkaç dakika sonra gelen öğrenciler ise sınava alınamadı.

SINAVA GEÇ KALAN ÖĞRENCİ KAPININ ÖNÜNE AĞLADI

Sınava geç gelen bir öğrenci ise içeri alınamayınca kapının önünde oturarak göz yaşlarına hakim olamadı. Ağlayan öğrenciyi veliler teselli etmeye çalıştı.

MAALESEF BİR SENESİ BOŞA GİTTİ

Sınava geç gelenlerden Senem Balkış ise içeri alınmayınca geri dönmek zorunda kaldı. Senem Balkış'ın babası İdris Balkış ise duruma tepki göstererek, "Trafiğe takıldık. Normalde 09.10 geçe geldik, buraya 1 saatte gelemedik. Kızım ikinci defa sınava giriyordu. Sınava da hazırlanmıştı. Maalesef bir senesi boşa gitti." dedi.

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