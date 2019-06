YKS'ye girecek adaylara altın öneriler

Başkent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Okan Cem Çırakoğlu, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylara stresle başa çıkma önerilerinde bulundu. Sınavdan önceki gün her adaydan kendisini rahat ve mutlu hissettirecek işlerle uğraşmasını isteyen Çırakoğlu, adayların sınav esnasında stresle başa çıkabilmeleri için nefes egzersizi yapmalarını önerdi.

Doç. Dr. Okan Cem Çırakoğlu, YKS'ye girecek adaylar arasında ciddi bir rekabet algısının olduğunu ve değerlendirmenin sınava endeksli yapılması nedeniyle birçok insanın zihninde felaket senaryolarının fazlasıyla harekete geçtiğini söyledi. Adaylardan sınav öncesinde 'ya sınava giderken bir şey unutursam, hasta olursam' gibi felaket senaryolarından kurtulmaları için kendilerini rahatlatmaya yönelik faaliyetlerde bulunmalarını isteyen Çırakoğlu, her insanının yapısının birbirinden farklı olmasından ötürü rahatlamak için tek bir reçete sunulamayacağına dikkat çekti. Çırakoğlu, "Elbette ki bazı riskli davranışlarda bulunmalarını istemeyiz. Mesela sınav öncesinde arkadaşlarıyla gidip eğlenmek istiyor, dağ bayıra çıkabilir ve her zaman kazalar olabilir, ya da bilmediği bir yerde yemek yiyebilir ve midesi hassastır. Bunların her biri için tedbir almak mümkün değildir; ama böyle çok belirgin riskleri de üstlenmenin de alemi yok. Kişilerin kendini rahat hissedebileceği, mutlu hissedebileceği, kaygısını kontrol edebileceği, düzenleyebileceği birtakım işlerle uğraşması iyi olur diye düşünüyorum" dedi.