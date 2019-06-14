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YKS'ye girecek öğrenciler Hz. Süleyman Camisi'nde dua etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 15:43 | Son Güncelleme

Hafta sonu yapılacak YKS öncesi Diyarbakır'daki tarihi Hz. Süleyman Camisi'ni ziyaret eden adaylar ve aileleri burada dua etti ve Kur'an-ı Kerim okudu - Çorum'dan gelen Erol Erkoç: - "Çocuklar derslerine çalıştılar, sınava hazırlandılar. Bizler de dua ettik. Allah hepsine zihin açıklığı versin"

DİYARBAKIR (AA) - İnanç turizminin önemli merkezlerinden Diyarbakır'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılacak bazı öğrenciler aileleriyle tarihi Hz. Süleyman Camisi'ni ziyaret ederek dua etti ve Kur'an-ı Kerim okudu.

Öğrenciler ve aileleri, hafta sonu yapılacak YKS öncesinde manevi destek amacıyla Hz. Ömer döneminde Diyarbakır'ın fethinin ilk başladığı yer olarak bilinen Sur ilçesindeki 27 sahabenin medfun olduğu tarihi Hz. Süleyman Camisi'ni ziyaret etti.

Öğrencilerden bazıları sınava giriş belgeleri ile camiye gelirken, bazıları vatandaşlara şeker dağıttı, aileleri ise Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Sınava girecek iki çocuğuna dua etmek için Çorum'dan gelen Erol Erkoç, sınava girecek tüm gençlere başarı diledi.

Dua etmek için kente geldiğini ifade eden Erkoç, "İlk defa Diyarbakır'a geliyorum, ilk defa böyle bir mekan görüyorum. Farklı bir yer. Burada sahabelerimizin yattığını duydum, gelip dua ettim. İnşallah hem sınava girecek çocuklarımız için hem de ülkemizin geleceği için dua ettik. Çocuklar derslerine çalıştılar, sınava hazırlandılar, bizler de dua ettik. İkisi bir araya gelince başarı da olur inşallah. Allah hepsine zihin açıklığı versin." diye konuştu.

Adaylardan Mehmet Hatip Mercimek ise sınava iyi bir şekilde hazırlandığını söyledi.

Sınav öncesinde camiye gelip dua ettiğini anlatan Mercimek, "Gece gündüz derslerime çalıştım, sınav için yatmadığım günler oldu. Bugün de Hz. Süleyman Camisi'ne gelip dua ettik. Çalıştıktan sonra buraya gelip Allah'tan yardım diliyoruz. Yarın sabah erkenden kalkıp, sınava gireceğiz ve emeklerimizin karşılığını almak istiyoruz. Heyecan var. Güzel bir üniversiteye yerleşmek istiyorum." dedi.

Barış Öncü de yarın üniversite sınavına gireceği için heyecanlı olduğunu ifade etti.

Sınava çok iyi hazırlandığını dile getiren Öncü, sınav öncesi arkadaşlarıyla tarihi camiye gelip dua ettiklerini aktardı.

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