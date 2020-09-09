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YLSY 2020 başvuruları ne zaman başlayacak? Son dakika MEB, YLSY duyurusu yaptı! YLSY 2020 başvuru tarihi!

EĞİTİM HABERLERİ  | 09.09.2020 15:49 | Son Güncelleme

2020 YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzu MEB'in yaptığı son dakika açıklamasına göre yayınlandı. YLSY başvuruları için toplam 750 kontenjan açıldı. YLSY 2020 başvurusu yapmak isteyen adaylar, YLSY başvuru tarihleri ne zaman başlayacak araştırıyordu. İşte YLSY 2020 başvuru ve tercih kılavuzu!

YLSY 2020 başvuruları ne zaman başlayacak? Son dakika MEB, YLSY duyurusu yaptı! YLSY 2020 başvuru tarihi!

2020 YLSY başvuruları ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayınlandı mı araştıran adaylar bir an önce resmi burslu statüde yüksek lisans/doktora öğrenimi görmek üzere yurt dışına gitmek istiyor. 2020 YLSY kaç kontenjan olacak merak edenler için açıklama geldi. Son dakika MEB, YLSY açıklaması yaparak 750 kişilik kontenjan açtığını duyurdu. İşte MEB'in yayınladığı 2020 YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzu...

2020 YLYS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek üzere 2020 YLSY başvuru yapmak için gün sayıyordu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre YLSY başvuru tarihleri belirlendi. 2020 YLSY başvuruları 10 - 18 Eylül tarihlerinde yapılacak. MEB yaptığı duyuruda resmi burslu statüde yüksek lisans ve/veya doktora öğrenimi görmek için toplam 750 öğrenciyi yurt dışına göndereceğini bildirdi. 2020 YLSY başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak araştıran adaylara, MEB'in bu konu hakkında şimdilik net bir cevabı olmadı. İşte MEB'in YLSY açıklaması...

2020 YLSY Burs Başvuruları Hakkında Duyuru

Yükseköğretim kurumları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek üzere 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna dayalı olarak Bakanlığımızca verilen burs ile (YLSY Programı) lisansüstü öğrenim görmek amacıyla yurt dışına öğrenci gönderilmektedir. Bu doğrultuda 2020 YLSY kapsamında resmi burslu statüde yüksek lisans ve/veya doktora öğrenimi görmek üzere yurt dışına 750 öğrenci gönderilecektir.

Yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek üzere başvuru yapacak adaylar, başvuru işlemlerini 10-18 Eylül 2020 tarihleri arasında (Başvurular 18 Eylül 2020 tarihinde saat 17.00'da sona erecektir) Bakanlığımızın http://rebus.meb.gov.tr (REBUS - Resmi Burslu Öğrenci Sistemi ) internet adresinden "T.C. kimlik numarası, kimlik seri numarası ile yakınının (eş, çocuk, anne veya baba) T.C. kimlik numarasını" kullanarak yapacaklardır. REBUS "YLSY Başvuru Ekranı" 10 Eylül 2020 tarihinde adaylara açılacaktır.

Başvuru yapacak adayların, 2020 YLSY süreci ve kontenjanlara ilişkin detaylı bilgilere ulaşmak için duyuru ekinde yer alan 2020 YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzu ile Tercih Tablosu'nu dikkatle incelemeleri gerekmektedir. Adayların 2020 YLSY Tercih Tablosunda yer alan "Tamamlanacak Öğrenim Seviyesinde" öğrenim görmeleri gerekmektedir. Adayların bu doğrultuda başvuruda bulunmaları önem arz etmektedir.

Adaylar;

1) Başvuru, seçme ve yerleştirme işlemlerine ilişkin sorularını ylsy@meb.gov.tr e-posta adresi ile 0312 413 1625 ve 0312 413 5681 numaralı hatları kullanarak,

2) REBUS'a ilişkin teknik destek taleplerini rebus@meb.gov.tr e-posta adresi ile 0312 413 1870 numaralı hattı kullanarak Bakanlığımıza iletebilirler.

Ek-1: 2020 YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzu

Ek-2: 2020 YLSY Tercih Tablosu (Tablo-1)

Ek-3: 4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları (Tablo-2)

Ek-4: Lisans Programları ve Kodları

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