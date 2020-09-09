YLSY 2020 başvuruları ne zaman başlayacak? Son dakika MEB, YLSY duyurusu yaptı! YLSY 2020 başvuru tarihi!

2020 YLSY başvuruları ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayınlandı mı araştıran adaylar bir an önce resmi burslu statüde yüksek lisans/doktora öğrenimi görmek üzere yurt dışına gitmek istiyor. 2020 YLSY kaç kontenjan olacak merak edenler için açıklama geldi. Son dakika MEB, YLSY açıklaması yaparak 750 kişilik kontenjan açtığını duyurdu. İşte MEB'in yayınladığı 2020 YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzu...

2020 YLYS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek üzere 2020 YLSY başvuru yapmak için gün sayıyordu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre YLSY başvuru tarihleri belirlendi. 2020 YLSY başvuruları 10 - 18 Eylül tarihlerinde yapılacak. MEB yaptığı duyuruda resmi burslu statüde yüksek lisans ve/veya doktora öğrenimi görmek için toplam 750 öğrenciyi yurt dışına göndereceğini bildirdi. 2020 YLSY başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak araştıran adaylara, MEB'in bu konu hakkında şimdilik net bir cevabı olmadı. İşte MEB'in YLSY açıklaması...

2020 YLSY Burs Başvuruları Hakkında Duyuru

Yükseköğretim kurumları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek üzere 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna dayalı olarak Bakanlığımızca verilen burs ile (YLSY Programı) lisansüstü öğrenim görmek amacıyla yurt dışına öğrenci gönderilmektedir. Bu doğrultuda 2020 YLSY kapsamında resmi burslu statüde yüksek lisans ve/veya doktora öğrenimi görmek üzere yurt dışına 750 öğrenci gönderilecektir.