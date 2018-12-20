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Yo kenarında boğazı kesik, bir bacağı alınmış büyükbaş ölüsü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.12.2018 13:25 | Son Güncelleme

SAMSUN'da boğazı kesilmiş, bir bacağı alınmış büyükbaş boğa ölüsü bulundu.

Yo kenarında boğazı kesik, bir bacağı alınmış büyükbaş ölüsü bulundu

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da boğazı kesilmiş, bir bacağı alınmış büyükbaş boğa ölüsü bulundu.
Canik ilçesi Yılanlıdere Mevkii'nde bir vatandaş, yol kenarında boğazı kesilmiş ve bir bacağı alınmış boğa olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, tosunu, hayvan hırsızlığı yapan kişi ya da kişilerin yakalanma korkusu üzerine boğazını keserek öldürdükleri ve bir bacağını alıp kaçtıkları ihtimali üzerinde duruyor. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken daha önce hayvanları çalınan mahalleli İlhan Aycebin, "Mahallemize gelen yolların hiçbirinde güvenlik kamerası yok. Altı ay önce kaybolan Ayşe Şen isimli ninemiz de hala bulunamadı. Daha kaybolan insan bulunamazken bu hayvana ne olduğunu da hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Bazı vatandaşlar telef olan hayvanları yol kenarlarına bırakarak aklınca köpeklere iyilik yapıyor. Ama bu hayvanı iyi niyetli biri değil de bir hırsız farketseydi şu an kasapta satışa hazır olacaktı. Bu gibi konularda duyarlı olmamız gerekiyor" dedi.

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Yo kenarında boğazı kesik, bir bacağı alınmış büyükbaş ölüsü bulundu

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