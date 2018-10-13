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Yoga etkinliğinde sokak köpekleri sürprizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 15:38 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlendiği 3'üncü Kaleiçi Old Town Festivali kapsamında düzenlenen etkinliğe katılanlar, sokak köpekleri arasında yoga yaptı.

Yoga etkinliğinde sokak köpekleri sürprizi

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlendiği 3'üncü Kaleiçi Old Town Festivali kapsamında düzenlenen etkinliğe katılanlar, sokak köpekleri arasında yoga yaptı. Parktaki sokak köpekleri yoga yapanların arasında gezerken, yoga minderlerine uzanarak ilginç görüntüler oluşturdu.
Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl 3'üncüsünün düzenlendiği Kaleiçi Old Town Festivali kapsamında 'Kaleiçi'nde Yoga' etkinliği düzenlendi. Etkinlik, 1930'lı yılların başında yapımına başlanan ancak modern bir kent parkı olarak 29 Nisan 1943'te açılan, yeşil papağandan bülbüle 54 farklı kuş türene ev sahipliği yapan, çitlembik ağaçları, palmiyeler ve çam ağaçlarıyla kaplı Karaalioğlu Parkı'nda düzenlendi. Hıdırlık Kulesi'nin hemen yanında bulunan miradora matlarını seren Antalyalılar, tarihin ve doğal güzelliklerin tam ortasında 1 saat süresince yoga yaptı. Festivalin sabah etkinliğine Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da eşi Ümran Uysal'la birlikte katıldı.
Yerleşik yaşayan yabancıların da katıldığı sabah etkinliğine bazıları kucaklarında bebekleriyle geldi. Parktaki sokak köpekleri de yoga yapanların arasında gezerek ilginç görüntüler oluşturdu. Bazı köpekler yoga minderlerine yatarken bazıları ayakta durdu.
Kaleiçi Old Town Festivali'nin 3. Gününde etkinliklerin güzel bir şekilde devam ettiğini söyleyen Başkan Ümit Uysal, dün akşam yağan yağmurun ardından Kaleiçi'nde tarihin ve doğanın tam ortasında yoganın ayrı bir deneyim olduğunu söyledi. Muratpaşa Belediyesi olarak bütün bir kentin toplam mutluluğunun arttırmak üzere çalıştıklarının altını çizen Başkan Uysal, “Yogaya insanların kendisi ve çevresiyle daha sağlıklı, güler yüzlü ilişki kurmasında faydalı olacak bir etkinlik olarak bakıyoruz. Etkinliği bir amacı da Kaleiçi gibi eski kent merkezlerine sahip şehirlerle paylaşmak olan Kaleiçi Old Town Festivali'nde, böyle bir etkinliğin yapılıyor olması ayrıca anlamlıydı" dedi.
'KÖPEKLERLE YOGA YAPMAK BÜYÜK BİR KEYİFTİ'
Sokak köpeklerinin de kendilerine eşlik ettiğini anlatan Başkan Uysal, "Yaşadığımız dünyayı gerekli tedbirleri alarak, diğer canlılara zarar vermeden paylaşmak zorundayız. Herkesin herkese saygı gösterdiği bir ortam oluşmasına dikkat ederek bu güzel canlılarla bütün dünyayı paylaşmak büyük bir keyiftir. Köpekler atletik hayvanlardır. Muratpaşa'da sokak köpeklerinin çok stresli olduklarını düşünmüyorum, aslında yogaya ihtiyaçları yok ama yine de onlarla birlikte yoga yapmak büyük bir keyifti" diye konuştu.

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Yoga etkinliğinde sokak köpekleri sürpriziYoga etkinliğinde sokak köpekleri sürpriziYoga etkinliğinde sokak köpekleri sürpriziYoga etkinliğinde sokak köpekleri sürprizi

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